Η Κοινότητα Διαλόγου Σύνθεσις διοργανώνει δημόσια συζήτηση στο Βόλο και στον συνεδριακό χώρο Forum (Δεληγιώργη 9), την Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017 στις 20:00, με θέμα «Η ελληνική οικονομία και η επίμονη κρίση».

Κατά τη συζήτηση θα τοποθετηθούν ο κ. Γιώργος Παγουλάτος, Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, Ερευνητής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει ο κ. Αθανάσιος Σαμαράς, Δημοσιογράφος και τ. Διευθυντής Εφημερίδας «Θεσσαλίας».

Πρόκειται για μία συζήτηση που θα επιχειρήσει, συνεισφέροντας στον δημόσιο διάλογο της περιοχής του Βόλου, να επικεντρωθεί και να αναλύσει τα δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, τα οποία δεν της επιτρέπουν να εισέλθει σε μία δυναμική τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης. Αφορμή για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης αποτέλεσαν δύο πρόσφατες εκδοτικές πρωτοβουλίες: (α) το βιβλίο «Χάρτης εξόδου από την κρίση» των Π. Τσακλόγλου, Γ. Οικονομίδη, Γ. Παγουλάτου, Χρ. Τριαντόπουλου και Απ. Φιλιππόπουλου από τη ΔιαΝΕΟσις, και (β) το βιβλίο «Το νησί που φεύγει» του Γ. Παγουλάτου από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος.

Η εν λόγω εκδήλωση εντάσσεται στον δεύτερο κύκλο διαλόγων της Κοινότητας Διαλόγου Σύνθεσις με θεματικό τίτλο «Έμφαση στα μεγάλα, ανάλυση στα μικρά». Η Κοινότητα Διαλόγου Σύνθεσις αποτελεί μία προσπάθεια ουσιώδους αλληλεπίδρασης πολιτών από ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών, ακαδημαϊκών και κοινωνικών χώρων με σκοπό τη σύνθεση ιδεών, προσεγγίσεων και απόψεων που δύναται να επιτευχθεί και να προκύψει μέσα από τη διάδραση και την ώσμωση όλων όσοι κινούνται στο δημιουργικό και ορθολογικό ευρωπαϊκό χώρο του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού φάσματος. Η στόχευση είναι να αναπτυχθεί ένας χώρος διαλόγου ώστε να προβάλλονται καινοτόμες ιδέες και προτάσεις, εντός της κοινότητας αλλά και εκτός αυτής, με διάθεση σύνθεσης, σε μία στιγμή που η κοινωνία παρουσιάζει τάσεις αποσύνθεσης και ενίσχυσης των άκρων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Η Ελληνική Οικονομία και η Επίμονη Κρίση», η Κοινότητα Διαλόγου Σύνθεσις θα πραγματοποιήσει, σε συνεργασία με την Ακαδημία Ψηφιακού Πολίτη, το Σάββατο, 20 Μαΐου 2017 στις 10:00, workshop με θέμα «Από την κρίση στη νέα εποχή».

Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες τόσο για την κεντρική εκδήλωση, όσο και για το workshop μπορούν να στείλουν σχετικό email στο sinthesis.eu@gmail.com.

Πληροφορίες για τους Ομιλητές

Ο Γιώργος Παγουλάτος είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής & Οικονομίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και επισκέπτης καθηγητής στο Κολέγιο της Ευρώπης, στην Μπρυζ του Βελγίου. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατέχει Μάστερ και διδακτορικό δίπλωμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (1997), όπου σπούδασε με υποτροφία Rhodes. Στη συνέχεια, διετέλεσε μεταδιδακτορικός υπότροφος στο Πανεπιστήμιο Princeton των ΗΠΑ (1998-99) με αντικείμενο τη Συγκριτική Οικονομική Πολιτική. Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ, του Διοικητικού Συμβουλίου του European Policy Centre (EPC) στις Βρυξέλλες, και του Advisory Board του περιοδικού Social Europe. Έχει διατελέσει μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (2010-13), πρόεδρος της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΠΕΕΣ), μέλος της Ευρωπαϊκής Ομάδας Προβληματισμού για ένα νέο Σύμφωνο για την Ευρώπη (New Pact for Europe) και μέλος διοικητικών συμβουλίων επιστημονικών ενώσεων και οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, ενώ διετέλεσε και διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και σύμβουλος των Πρωθυπουργών Λουκά Παπαδήμου και Παναγιώτη Πικραμμένου (2011-2012).

Ο Μιχαήλ Σ. Ζουμπουλάκης είναι καθηγητής Μεθοδολογίας & Ιστορίας της Οικονομικής Σκέψης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του οποίου είναι σήμερα πρόεδρος. Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1961 όπου και ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές. Σπούδασε στο Οικονομικό Τμήμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Paris 1 Panthéon-Sorbonne από όπου έλαβε το Μεταπτυχιακό (DEA, 1983) και το διδακτορικό του δίπλωμα (1988). Έχει δημοσιεύσει τα βιβλία La science économique à la recherche de ses fondements (1993, Presses Universitaires de France), Προβλήματα μεθόδου στην Οικονομική Επιστήμη (2007, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας) και The varieties of economic rationality: from Adam Smith to contemporary behavioural and evolutionary economics (2014, London: Routledge), καθώς και 59 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους. O Μιχαήλ Σ. Ζουμπουλάκης διετέλεσε αντιπρύτανης Οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2008-2012) και αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου (2013-2015).

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος είναι ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και κατάγεται από τη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και έλαβε τον μεταπτυχιακό τίτλο του στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έλαβε τον διδακτορικό τίτλο σπουδών του πάνω στην πολιτική οικονομία των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, εκπονώντας τμήμα των διδακτορικών του σπουδών, με υποτροφία, στο London School of Economics. Παράλληλα, έχει δραστηριοποιηθεί ερευνητικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και στο University of Sussex, ως visiting research fellow, ενώ επαγγελματικά, μεταξύ άλλων, κατείχε συμβουλευτική θέση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών (2012-2014) και στο Υπουργείο Οικονομίας (2015). Διδάσκει οικονομικά και δημόσια οικονομικά σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο ΑΤΕΙ Πελοποννήσου. Τέλος, είναι συνιδρυτής και επικεφαλής της Κοινότητας Διαλόγου Σύνθεσις.

Περισσότερες Πληροφορίες

Blog: http://www.sinthesis-eu.blogspot.gr

Email: sinthesis.eu@gmail.com

Newsletter: sinthesis.eu.newsletter@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Sinthesis.eu