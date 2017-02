0 Google LinkedIn

Οι πρώτοι αλλοδαποί που επισκέφθηκαν το Μουσείο Τσιτσάνη και την υπό διαμόρφωση συλλογή του – έκθεση, ήταν μαθητές και εκπαιδευτικοί. Επρόκειτο για μαθητές και εκπαιδευτικοί από Πολωνία και Γερμανία, που μετέχουν σε πρόγραμμα για τους Ρομά, με εταίρο από τα Τρίκαλα το 3ο Λύκειο.

Το Μουσείο Τσιτσάνη, πόλος έλξης για τον πολιτισμό, υποδέχθηκε τους επισκέπτες, με ξενάγηση από την αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Βασιλένα Μητσιάδη. Η οποία εξήγησε τη σημασία του Τσιτσάνη στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, με αναφορά και στο ίδιο το κτήριο, ως οθωμανικό χαμάμ.

Η επίσκεψη έγινε το πρωί της Παρασκευής 17 Φεβρουαρίου 2017 και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η λιτή τελετή επίδοσης των βεβαιώσεων παρακολούθησης του προγράμματος.

Χαιρετισμό απηύθυνε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Εφη Λεβέντη, ενώ οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν και ξενόγλωσσο ντοκιμαντέρ για τα ρεμπέτικα και λαϊκά μας τραγούδια.

Το πρόγραμμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους οι Ρομά κινούνται από τον απομόνωση στην ενσωμάτωση, σε κάθε ένα σχολείο από αυτά που μετέχουν. Το 3ο Λύκειο Τρικάλων, που εκπροσωπεί την Ελλάδα και τον Δ. Τρικκαίων, (με υπεύθυνες τις κ. Μαρία Σαμαρά και Κριστίν Φέρνες – Ρουσιαμάνη) ανέλαβε να παρουσιάσει και το διαφορετικό – σε σχέση με τη Γερμανία και την Πολωνία – εκπαιδευτικό σύστημα για τους Ρομά και τα μικρά παιδιά ιδιαιτέρως. Μάλιστα έχει ενδιαφέρον η διαφορετικότητα στην εξέλιξη της ενσωμάτωσης (ή όχι) των Ρομά σε κάθε μία από αυτές τις χώρες, από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και εντεύθεν, λόγω διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων και ιστορικών παρακαταθηκών.

Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται από το γερμανικό ίδρυμα EVZ, που στα αγγλικά μεταφράζεται ως Europeans for Peace, δηλαδή ευρωπαίοι για την Ειρήνη.

Ο πλήρης τίτλος του προγράμματος είναι «Roma: From exclusion to integration, education and development» (Ρομά: Από τον αποκλεισμό στην ένταξη, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη).

Οι Γερμανοί και Πολωνοί εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες επισκέφθηκαν επίσης τα Μετέωρα, αλλά και την έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στον Βόλο, όπου υλοποιούνται διαπολιτισμικά προγράμματα.