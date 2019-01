Η χρονιά μπορεί να άλλαξε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όμως, όχι. Ο Έλληνας διεθνής βοήθησε τους Μιλγούοκι Μπακς να συντρίψουν τους Ντιτρόιτ Πίστονς και χάρισε ένα αξιομνημόνευτο «highlight» στον αγώνα.

Οι Μπακς επικράτησαν με 121-98 έναντι των Πίστονς στο Fiserv Forum του Μιλγουόκι, φτάνοντας έτσι στην τέταρτη σειρά νίκη τους και υπερασπίζοντας το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ με 26-10.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, σε μόλις 26 λεπτά συμμετοχής, σημείωσε 15 πόντους (6/11 δίποντα, 3/5 βολές), μάζεψε 8 ριμπάουντ, μοίρασε 7 ασίστ, είχε 1 κλέψιμο και 3 κοψίματα.

Αυτό που θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη των φιλάθλων, βέβαια, είναι το επικό κάρφωμα του Greek Freak.Να σημειωθεί πως πρώτος σκόρερ των «ελαφιών» ήταν ο Μπρουκ Λόπεζ με 25 πόντους, ενώ των Πίστονς ο Μπλέικ Γκρίφιν με 29 πόντους.

All the angles as Giannis dishes out the Dunk of the Year!!#FearTheDeer pic.twitter.com/DQsxWLU9RL

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 2, 2019