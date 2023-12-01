Με επιστροφή Τσίντζα οι ορισμοί διαιτητών στην ΕΠΣΘ

Ο Δημητριάδης θα διευθύνει το Θησέας-Πύρασος
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Η Τοπική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοίνωσε τους ορισμούς των Διαιτητών για τα ματς της Α’ (10η αγωνιστική), Β’ (7η αγωνιστική) και Γ’ ΕΠΣΘ (7η αγωνιστική). Η είδηση είναι ότι ο Κωνσταντίνος Τσίντζας (φωτό) επέστρεψε γρήγορα από την Κύπρο, όπου είχε πάει για επαγγελματικούς λόγους, και θα διευθύνει δύο αγώνες.

Αναλυτικά οι ορισμοί:

Α’ ΕΠΣΘ (10η)

Σάββατο 2/12

15:00 ΣΕΣΚΛΟΥ, ΑΚΡΟΠΟΛΗ-Φ.Θ. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

ΘΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

15:30 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΘΗΣΕΑΣ-ΠΥΡΑΣΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΚΟΣ

19:30 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ, ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ-ΣΚΙΑΘΟΣ

ΚΟΥΣΤΑΣ, ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΣΙΦΟΣ

Κυριακή 3/12

11:00 ΒΟΗΘ. ΕΑΚ, ΤΟΞΟΤΗΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Ν.Ι.

ΡΙΖΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΗΣ, ΣΑΚΚΑΣ Π.

15:00 ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ, ΑΣΤΕΡΑΣ-ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ

ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ, ΑΛΕΚΟΣ

15:00 ΑΛΜΥΡΟΥ, Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ-ΑΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΣΑΚΚΑΣ Π., ΝΙΚΟΛΑΗΣ

Β’ ΕΠΣΘ (7η)

Σάββατο 2/12

15:00 ΠΤΕΛΕΟΥ, ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ-Ν.Α. ΝΙΚΗΣ

ΦΩΤΙΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ

15:00 ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ

ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΟΣ, ΚΑΡΒΟΥΝΗ, ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ

18:30 ΒΟΗΘ. ΕΑΚ., ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ-Α.Ε. 2002

ΑΛΕΞΙΟΥ, ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΘΑΝΟΣ

19:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΔΑΦΝΗ-ΣΚΟΠΕΛΟΣ

ΤΣΙΝΤΖΑΣ, ΑΝΔΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΦΥΡΗΣ

Κυριακή 3/12

11:00 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ, ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ

ΘΑΝΟΣ, ΓΑΛΑΝΗ, ΚΟΥΣΤΑΣ

15:00 ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ, ΔΙΑΓΟΡΑΣ-Ε.Λ. ΝΗΛΕΑΣ

ΤΣΙΝΤΖΑΣ, ΑΝΔΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

19:00 ΒΟΗΘ. ΕΑΚ, Α.ΠΟ.Β-ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ

ΠΑΓΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΑΛΑΝΗ, ΓΕΡΜΑΝΗΣ

Γ’ ΕΠΣΘ (7η)

Σάββατο 2/12

15:00 ΑΪΔΙΝΙΟΥ, ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ.

ΤΡΙΑΝΤΟΣ, ΓΚΑΤΖΟΥΝΑ, ΜΑΝΤΕΒΑΣ

15:00 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΧΛΟΗ

ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΣΤΑΣ, ΚΑΤΣΙΦΟΣ

Κυριακή 3/12

11:00 ΕΤΒΑ, ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ-ΠΗΛΕΑΣ

ΑΛΕΞΙΟΥ, ΜΑΝΤΕΒΑΣ, ΚΡΑΛΛΗΣ

11:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ-ΙΑΣΩΝ Α.Μ.

ΑΝΔΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Π.

11:00 Π. ΜΑΓΟΥΛΑΣ, ΝΙΚΗ Β. Β’-ΘΗΣΕΑΣ Β’

ΠΑΓΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΤΣΙΦΟΣ

12:00 ΣΚΙΑΘΟΥ, ΣΚΙΑΘΟΣ Β’-ΗΡΑΚΛΗΣ Β.

ΚΑΡΒΟΥΝΗ, ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ, ΓΚΑΤΖΟΥΝΑ

ΤΟΞΟΤΗΣ-ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ Β’ 3-0 ά.α.

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