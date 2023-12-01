Με επιστροφή Τσίντζα οι ορισμοί διαιτητών στην ΕΠΣΘ

Η Τοπική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοίνωσε τους ορισμούς των Διαιτητών για τα ματς της Α’ (10η αγωνιστική), Β’ (7η αγωνιστική) και Γ’ ΕΠΣΘ (7η αγωνιστική). Η είδηση είναι ότι ο Κωνσταντίνος Τσίντζας (φωτό) επέστρεψε γρήγορα από την Κύπρο, όπου είχε πάει για επαγγελματικούς λόγους, και θα διευθύνει δύο αγώνες.
Αναλυτικά οι ορισμοί:
Α’ ΕΠΣΘ (10η)
Σάββατο 2/12
15:00 ΣΕΣΚΛΟΥ, ΑΚΡΟΠΟΛΗ-Φ.Θ. ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ΘΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
15:30 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΘΗΣΕΑΣ-ΠΥΡΑΣΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΚΟΣ
19:30 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ, ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ-ΣΚΙΑΘΟΣ
ΚΟΥΣΤΑΣ, ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΣΙΦΟΣ
Κυριακή 3/12
11:00 ΒΟΗΘ. ΕΑΚ, ΤΟΞΟΤΗΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Ν.Ι.
ΡΙΖΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΗΣ, ΣΑΚΚΑΣ Π.
15:00 ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ, ΑΣΤΕΡΑΣ-ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ
ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ, ΑΛΕΚΟΣ
15:00 ΑΛΜΥΡΟΥ, Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ-ΑΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΣΑΚΚΑΣ Π., ΝΙΚΟΛΑΗΣ
Β’ ΕΠΣΘ (7η)
Σάββατο 2/12
15:00 ΠΤΕΛΕΟΥ, ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ-Ν.Α. ΝΙΚΗΣ
ΦΩΤΙΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ
15:00 ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΟΣ, ΚΑΡΒΟΥΝΗ, ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ
18:30 ΒΟΗΘ. ΕΑΚ., ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ-Α.Ε. 2002
ΑΛΕΞΙΟΥ, ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΘΑΝΟΣ
19:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΔΑΦΝΗ-ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΤΣΙΝΤΖΑΣ, ΑΝΔΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΦΥΡΗΣ
Κυριακή 3/12
11:00 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ, ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ
ΘΑΝΟΣ, ΓΑΛΑΝΗ, ΚΟΥΣΤΑΣ
15:00 ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ, ΔΙΑΓΟΡΑΣ-Ε.Λ. ΝΗΛΕΑΣ
ΤΣΙΝΤΖΑΣ, ΑΝΔΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
19:00 ΒΟΗΘ. ΕΑΚ, Α.ΠΟ.Β-ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
ΠΑΓΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΑΛΑΝΗ, ΓΕΡΜΑΝΗΣ
Γ’ ΕΠΣΘ (7η)
Σάββατο 2/12
15:00 ΑΪΔΙΝΙΟΥ, ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ.
ΤΡΙΑΝΤΟΣ, ΓΚΑΤΖΟΥΝΑ, ΜΑΝΤΕΒΑΣ
15:00 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΧΛΟΗ
ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΣΤΑΣ, ΚΑΤΣΙΦΟΣ
Κυριακή 3/12
11:00 ΕΤΒΑ, ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ-ΠΗΛΕΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ, ΜΑΝΤΕΒΑΣ, ΚΡΑΛΛΗΣ
11:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ-ΙΑΣΩΝ Α.Μ.
ΑΝΔΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Π.
11:00 Π. ΜΑΓΟΥΛΑΣ, ΝΙΚΗ Β. Β’-ΘΗΣΕΑΣ Β’
ΠΑΓΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΤΣΙΦΟΣ
12:00 ΣΚΙΑΘΟΥ, ΣΚΙΑΘΟΣ Β’-ΗΡΑΚΛΗΣ Β.
ΚΑΡΒΟΥΝΗ, ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ, ΓΚΑΤΖΟΥΝΑ
ΤΟΞΟΤΗΣ-ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ Β’ 3-0 ά.α.