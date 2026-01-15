Ο Αχιλλέας Αχιλλείου έκοψε τη βασιλόπιτά του

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Την καθιερωμένη βασιλόπιτα έκοψαν στον Αχιλλέα Αχιλλείου με τον σύλλογο να ανακοινώνει τα εξής: “Ο πρόεδρος της ομάδας μας κ. Αποστόλης Παναγιώτου έκοψε ακόμη μια πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα αποκλειστικά για τους παίκτες. Ο τυχερός που βρήκε το φλουρί κέρδισε χρηματικό ποσό, που πρόσφερε ο συγχωριανός μας και πιστός φίλαθλος του Αχιλλέα ο κ. Δημήτρης Σχοινάς,(ψυκτικός, εμπόριο, επισκευές, συντήρηση κλιματισμού), τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά γιατί στέκεται με οποιοδήποτε τρόπο πάντα δίπλα στην ομάδα μας. Και του χρόνου…”.