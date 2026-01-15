Οριστικά έκτιση ποινής στα πλέι οφ για Νίκη, με κόσμο το ματς με Νέστο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Άσχημα τα νέα για τους κυανόλευκους

Η ΠΑΕ Νίκη πληροφόρησε χθες κι αυτό καταγράφηκε και σε όλα τα ρεπορτάζ ότι η μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών που επιβλήθηκε στη Νίκη για τον ελαφρύ τραυματισμό με μπουκάλι του δηλωμένου ως φροντιστή της ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλή θα εκτιθεί στο παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης το προσεχές Σάββατο (17/1, 15.00) στο Π. Μαγουλάς.

Η ΠΑΕ Νίκη και οι νομικοί τους θεωρούσαν ότι οι αποφάσεις της ΔΕΑΒ είναι άμεσα εκτελεστές. Τελικά αυτό δεν θα ισχύσει, με τη Νίκη πάντως να έχει δικαίωμα προσφυγής.

Ο λόγος της παραπάνω εξέλιξης έχει να κάνει με τις διατάξεις των άρθρων 41Α και 120, που ορίζουν ότι, αν από την απόφαση της ΔΕΑΒ μεσολαβεί διάστημα μικρότερο των πέντε ημερών, τότε η ποινή κεκλεισμένων των θυρών μετατίθεται για το μεθεπόμενο εντός έδρας παιχνίδι.

Αναλυτικά: «Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 41Α και 120, παρ. 2, περ. γ), εδάφιο β., του νόμου 2725/1999, όπως ισχύει, οι σχετικές κυρώσεις που επιβάλλει η ΔΕΑΒ εκτίονται την επομένη από την έκδοσή τους αγωνιστική ημέρα κατά την οποία το σωματείο, ή η ΑΑΕ (και εν προκειμένω η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) είναι γηπεδούχος, εκτός (όπως συμβαίνει στην κρινόμενη περίπτωση) εάν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από 5 ημέρες, οπότε η πράξη της ΔΕΑΒ εκτελείται τη μεθεπόμενη αγωνιστική».

Έτσι λοιπόν αναμέτρηση Νίκη-Νέστος θα διεξαχθεί τελικά με κόσμο και η Νίκη θα στερηθεί τους φιλάθλους από το πρώτο ματς των πλέι οφ, όταν και θα εκτελεστεί η ποινή. Καταλαβαίνει κανείς εύκολα ότι αυτό βλάπτει πολύ περισσότερο τη Νίκη, που πληρώνει την απερισκεψία ενός οπαδού της.