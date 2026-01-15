Χωρίς Ναν ο Παναθηναϊκός στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Μπάγερν

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Επιστροφή στις εκτός έδρας ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν φιλοξενείται από την Μπάγερν Μονάχου στο «SAP Garden» (20:30, Novasports Prime) για την 22η αγωνιστική της Ευρωλίγκσς.

Οι «πράσινοι» έρχονται από τρία συνεχόμενα παιχνίδια στο Telekom Center Athens, στα οποία όμως ο απολογισμός τους δεν ήταν καλός, καθώς υπέστησαν δύο ήττες από Ολυμπιακό και Αρμάνι Μιλάνο, πριν επικρατήσουν της Βίρτους Μπολόνια. Το ρεκόρ τους, πλέον, είναι 13-8, και φιλοδοξούν να χτίσουν ένα νικηφόρο σερί ώστε να σκαρφαλώσουν στη βαθμολογία. Το θετικό για το «τριφύλλι» είναι ότι έχει ρεκόρ 6-4 μακριά από την έδρα του.

Το κακό νέο για τον Παναθηναϊκό είναι ότι προέκυψε ένας ακόμη τραυματισμός, καθώς ο Κέντρικ Ναν έχει υποστεί μια κάκωση αριστερής ποδοκνημικής και έχει ξεκινήσει ήδη να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή, μένοντας εκτός αποστολής. Επιπλέον, αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου λόγω αδιαθεσίας. Παράλληλα, δεν υπολογίζονται για την αναμέτρηση ο Ντίνος Μήτογλου και φυσικά ο Ματίας Λεσόρ.

«Η Μπάγερν έχει πολύ έμπειρο ρόστερ και φυσικά ο κόουτς Πέσιτς είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής. Ξέρει πώς να καθοδηγήσει την ομάδα. Αρχίζουν να παίζουν πολύ καλύτερα τώρα. Φυσικά ο Ομπστ είναι σε καλή φόρμα, στα τελευταία παιχνίδια ειδικά εντός έδρας έχει κάνει σπουδαία ματς. Στα τελευταία δύο εντός έδρας ματς σκόραραν 96 και 98 πόντους. Πολύ επικίνδυνη ομάδα, πρέπει σίγουρα να παίξουμε καλή άμυνα και να ελέγξουμε τους αιφνιδιασμούς τους. Παίζουν run and gun με σουτ νωρίς στις επιθέσεις», ανέφερε ενόψει του αγώνα ο Εργκίν Αταμάν.

Από την άλλη πλευρά, η Μπάγερν Μονάχου διανύει μία απογοητευτική σεζόν, κάτι που εξηγεί την απόφαση της απομάκρυνσης του Γκόρντον Χέρμπερτ και την αντικατάστασή του με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς. Ο Σέρβος τεχνικός συμμάζεψε λίγο τους Βαυαρούς και τους οδήγησε σε μερικά θετικά αποτελέσματα, όμως ο συνολικός απολογισμός (ρεκόρ 7-14) παραμένει απογοητευτικός, για μία ομάδα που πέρυσι διεκδίκησε μέχρι τέλους μία θέση στα πλέι οφ.

Παρόλα αυτά, σε καμία περίπτωση δεν είναι η γερμανική ομάδα μία εύκολη αντίπαλος. Εντός έδρας έχει ρεκόρ 6-4 και είναι πολύ ανταγωνιστική, επομένως ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός για να φύγει με το «διπλό» από το Μόναχο. Αγωνιστικά, δεν υπολογίζονται οι Ρόκας Γιοκουμπάιτις και Ελίας Χάρις, ενώ αμφίβολοι είναι οι Καμάρ Μπόλντγουιν, Βλάντιμιρ Λούτσιτς, Στέφαν Γιόβιτς και Γιούστους Χόλατζ, με τον Πέσιτς να προαναγγέλλει επιστροφές κάποιων από τους προαναφερθέντες.

«Μετά από τραυματισμούς και μερικές νέες μεταγραφές, ο Παναθηναϊκός έχει βρει τον ρυθμό του – και με αυτή τη φόρμα, είναι πάντα το φαβορί, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Απέναντι σε μια τόσο ολοκληρωμένη ομάδα, αντιμετωπίζουμε μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Αλλά θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας και μετά θα δούμε αν μπορούμε ακόμα να κερδίσουμε το παιχνίδι», είπε ο Σέρβος τεχνικός. Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ, Πιότρ Παστούσιακ και Τόμας Μπισουέλ.