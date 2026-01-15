Σε Πάτρα και Λάρισα τα Φάιναλ 4 του Κυπέλλου Πόλο Ανδρών και Γυναικών

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στην Πάτρα και στη Λάρισα θα διεξαχθούν τα Φάιναλ 4 του Κυπέλλου Υδατοσφαίρισης Ανδρών και Γυναικών αντίστοιχα, μετά από απόφαση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.

Το Φάιναλ 4 των Ανδρών θα φιλοξενηθεί στο «Αντώνης Πεπανός» το διήμερο 27-28 Φεβρουαρίου 2026. Οι ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο θα προκριθούν από τους προημιτελικούς της 4ης Φεβρουαρίου που είναι: ΑΝΟ Γλυφάδας- Πανιώνιος, Παναθηναϊκός-ΝΟ Βουλιαγμένης, ΠΑΟΚ- Απόλλων Σμύρνης και Υδραϊκός-Ολυμπιακός. Στις 27/2 θα διεξαχθούν οι δυο ημιτελικοί και στις 28/2 ο τελικός.

Στο κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας στη Λάρισα θα αναδειχτεί 3-4 Απριλίου η κυπελλούχος ομάδα γυναικών για το 2026. Στους ημιτελικούς της 3ης Απριλίου θα παίξουν: Άλιμος-ΝΟ Βουλιαγμένης, ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός. Οι ομάδες που θα προκριθούν, θα διεκδικήσουν την επόμενη ημέρα το τρόπαιο.