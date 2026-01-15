Ο Βολιώτης Γ. Τασιόπουλος “σφυρίζει” στο Αστέρας Τρίπολης-Καμπανιακός

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Βολιώτης Γιώργος Τασιόπουλος ορίστηκε να “σφυρίξει” στον αγώνα της Σούπερ Λιγκ 2 Αστέρας Τρίπολης-Καμπανιακός (17/1, 15.00). Βοηθοί του διαιτητή της ΕΠΣ Θεσσαλίας θα είναι οι Νίκος Μαυροκορδόπουλος και Νίκος Μακρής της ΕΠΣ Αργολίδας, τέταρτος διαιτητής ο Δημήτρης Χατζηπαναγιώτου της ΕΠΣ Ηπείρου και παρατηρητής ο Ιωάννης Σίπκας της ΕΠΣ Πέλλας.

Στα άλλα ματς του βορείου ομίλου διαιτητές είναι οι:

ΠΟΤ Ηρακλής-Αναγέννηση Κ.: Τσιμεντερίδης (ΕΠΣ Κοζάνης).

Νίκη-Νέστος: Μπούτσικος (ΕΠΣ Μακεδονίας).

Καβάλα-ΠΑΣ Γιάννινα: Παπαδόπουλος (ΕΠΣ Μακεδονίας).

Μακεδονικός-ΠΑΟΚ Β’: Τσιοφλίκη (ΕΠΣ Λάρισας).