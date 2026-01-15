Ποιος συντάσσει τις ανακοινώσεις του Ολυμπιακού Βόλου;

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Σε αθλητική ραδιοφωνική εκπομπή, ο νέος υπεύθυνος Τύπου του Ολυμπιακού Βόλου δήλωσε ότι δεν είναι εκείνος που συντάσσει τις ανακοινώσεις του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Πρόκειται για μια παραδοχή που γεννά εύλογα ερωτήματα, καθώς οι επίσημες ανακοινώσεις ενός ιστορικού συλλόγου δεν μπορούν να είναι ανώνυμες ή προϊόντα αυτοσχεδιασμού. Αν ο καθ’ ύλην αρμόδιος δεν τις γράφει, τότε ποιος το κάνει; Προφανώς, είτε υπάρχει άλλος συντάκτης χωρίς θεσμικό ρόλο είτε απουσιάζει πλήρως η στοιχειώδης δομή στην επικοινωνία.

Στον επαγγελματισμό -και πολύ περισσότερο στην επικοινωνία μίας ιστορικής ομάδας- οι ανακοινώσεις δεν μπορεί να είναι «ορφανές», ούτε προϊόντα ανώνυμης έμπνευσης. Είναι θεσμικές τοποθετήσεις και πρέπει να έχουν υπογραφή, ευθύνη και κατεύθυνση.

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ