Ποιος συντάσσει τις ανακοινώσεις του Ολυμπιακού Βόλου;

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σε αθλητική ραδιοφωνική εκπομπή, ο νέος υπεύθυνος Τύπου του Ολυμπιακού Βόλου δήλωσε ότι δεν είναι εκείνος που συντάσσει τις ανακοινώσεις του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Πρόκειται για μια παραδοχή που γεννά εύλογα ερωτήματα, καθώς οι επίσημες ανακοινώσεις ενός ιστορικού συλλόγου δεν μπορούν να είναι ανώνυμες ή προϊόντα αυτοσχεδιασμού. Αν ο καθ’ ύλην αρμόδιος δεν τις γράφει, τότε ποιος το κάνει; Προφανώς, είτε υπάρχει άλλος συντάκτης χωρίς θεσμικό ρόλο είτε απουσιάζει πλήρως η στοιχειώδης δομή στην επικοινωνία.

Στον επαγγελματισμό -και πολύ περισσότερο στην επικοινωνία μίας ιστορικής ομάδας- οι ανακοινώσεις δεν μπορεί να είναι «ορφανές», ούτε προϊόντα ανώνυμης έμπνευσης. Είναι θεσμικές τοποθετήσεις και πρέπει να έχουν υπογραφή, ευθύνη και κατεύθυνση.