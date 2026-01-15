Ενίσχυση στα μετόπισθεν με Σίνη ο Σαρακηνός

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

O 23χρονος αμυντικός αγωνιζόταν στην Α.Ε.Ρ. Αφάντου

Την απόκτηση του 23χρονου αμυντικού Γιάννη Σίνη γνωστοποίησε ο Σαρακηνός. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια επιτυχία ως στόπερ ή ακραίος μπακ, ενώ έχει και την εμπειρία της Γ’ Εθνικής έχοντας παίξει σε αρκετές ομάδες της κατηγορίας, με τελευταία την Α.Ε.Ρ. Αφάντου. Η ανακοίνωση:

“Ο Α. Σ. Σαρακηνός ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Γιάννη Σίνη. Πρόκειται για 23 ετών αθλητή, που αγωνίζεται ως αμυντικός, έχοντας περάσει από Ναυπακτιακό Αστέρα, Δόξα Ν. Σιδηροχωρίου, Άρη Αβάτου, Απόλλωνα Παραλιμνίου και Α.Ε.Ρ. Αφάντου στην οποία και αγωνιζόταν μέχρι πρότινος. Το Δ.Σ. καλωσορίζει τον Γιάννη στην οικογένεια του Σαρακηνού και του εύχεται υγεία και επιτυχίες με την ομάδα μας”.