Ρονάλντο η επιστροφή! Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε τη μετεγγραφή

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συμφώνησε οριστικά με τη Γιουβέντους για τη μετεγγραφή του Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Πορτογάλος σούπερ σταρ επιστρέφει στο “Ολντ Τράφορντ”, όπως ανακοινώθηκε κι επίσημα από την αγγλική ομάδα.

Μετά από 12 χρόνια, ο “CR7” θα φορέσει ξανά τη φανέλα των “κόκκινων διαβόλων” για μία δεύτερη θητεία στην ομάδα που του επέτρεψε να φθάσει στη… στρατόσφαιρα το ποδοσφαίρου.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να ολοκλήρωσε την… αρπαγή του αιώνα, αφού την τελευταία στιγμή μπήκε… σφήνα στη μετεγγραφή του στη μισητή συμπολίτισσα Σίτι και “έκλεψε” τον ποδοσφαιριστή, με τη βοήθεια και του πρώην προπονητή του, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε αγωνιστεί στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το 2003 μέχρι το 2009, έχοντας 292 συμμετοχές με 118 γκολ και 69 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, κατακτώντας μεταξύ άλλων και το πρώτο του Champions League.

He’s been with us from the very start and we couldn’t be happier to have him back 🇵🇹😍

Welcome home, @Cristiano 🔴#MUFC | #VivaRonaldo pic.twitter.com/bB7Tuzvcsf

— Manchester United Foundation (@MU_Foundation) August 27, 2021