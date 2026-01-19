Παύλος Ντε Γκρες για πριγκίπισσα Ειρήνη: Πέθανε την ώρα που είχαμε το μνημόσυνο του πατέρα μου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Παύλος Ντε Γκρες μίλησε για την θεία του, πριγκίπισσα Ειρήνη, την οποία έζησε επί δεκαετίες. Όπως ανέφερε ο 58χρονος, η μικρότερη αδερφή του πατέρα του αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας και έζησε περισσότερο από όσα περίμεναν οι στενοί συγγενείς της.

Ο Παύλος Ντε Γκρες είχε δει για τελευταία φορά την πριγκίπισσα Ειρήνη πριν από λίγους μήνες, όταν ο ίδιος και η οικογένειά του, είχαν επισκεφθεί τη βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, για να της ευχηθούν για τα γενέθλιά της. «Είχαμε την ευκαιρία να της πούμε ένα τελευταίο αντίο εκείνες τις μέρες και είχε τη διαύγεια να μας καταλάβει» είπε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

«Αυτά έχει η ζωή, πέθανε σε μια ιδιαίτερη στιγμή καθώς τότε είχαμε το μνημόσυνο του πατέρα μου. Ήταν μια άγια στιγμή» πρόσθεσε ο Παύλος Ντε Γκρες. «Χαιρόμαστε που είναι κοντά στον Θεό και ηρεμεί» είπε καταληκτικά ο 58χρονος.

Ο Παύλος Ντε Γκρες είχε γράψει σε ανάρτησή του, πως η πριγκίπισσα Ειρήνη ήταν μια γυναίκα ήρεμης δύναμης, βαθιάς πίστης και απόλυτης αφοσίωσης στην οικογένεια. Έφυγε από τη ζωή, τρία χρόνια μετά τον θάνατο του αδερφού της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, στις 15 Ιανουαρίου σε ηλικία 83 ετών. Η πριγκίπισσα Ειρήνη ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Μαδρίτη, κοντά στην αδελφή της, βασίλισσα Σοφία.





Η αντισυμβατική πριγκίπισσα Ειρήνη

Η Ειρήνη αφιέρωσε τη ζωή της σε φιλανθρωπικές δράσεις και ανθρωπιστικές αποστολές. Στη δεκαετία του ’80, σε μία σπάνια αλλά εμβληματική πράξη αλτρουισμού, ναύλωσε αεροσκάφος για να μεταφέρει 400 αγελάδες στην Ινδία, προκειμένου να τις δωρίσει σε φτωχές οικογένειες. Το γεγονός αυτό σηματοδότησε την έναρξη μιας διαρκούς διεθνούς πορείας προσφοράς.

«Ανήκω σε μια οικογένεια βασιλέων, όπως κάποιος μπορεί να ανήκει σε μια οικογένεια μουσικών. Εγώ είμαι πριγκίπισσα, αυτό όμως δεν με εμποδίζει να καθαρίσω ένα μπάνιο», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξη. Μετά τον θάνατο της μητέρας της Φρειδερίκης, το 1981, η Ειρήνη εγκαταστάθηκε στην Ισπανία, δίπλα στην πολυαγαπημένη της αδελφή Σοφία, στο Παλάτι της Θαρθουέλα.

Το 2018 απαρνήθηκε την ελληνική υπηκοότητα και απέκτησε την ισπανική. Παρότι η ίδια προτίμησε τη σιωπή και την απόσταση από τα δημόσια πράγματα, η παρουσία της στο πλευρό της βασίλισσας Σοφίας σε επίσημες εμφανίσεις υπήρξε σταθερή. Άλλωστε οι δυο τους ήταν πολύ δεμένες.

Η υγεία της, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια είχε επιβαρυνθεί σημαντικά. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η Ειρήνη έπασχε από γνωστική παρακμή, κάτι που φάνηκε έντονα και κατά την παρουσία της στην κηδεία του αδελφού της Κωνσταντίνου στην Αθήνα, τον Ιανουάριο του 2023.

Τελευταία της επιθυμία ήταν να ταφεί στο Τατόι, δίπλα στον πολυαγαπημένο της αδελφό, Κωνσταντίνο – μια τελευταία πράξη σύνδεσης με τη γη που ποτέ δεν ξέχασε. Και η επιθυμία της θα πραγματοποιηθεί.