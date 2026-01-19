Η νέα «κλοπή» του αιώνα με θύμα ένα παιδί και την κοτομπουκιά του (βίντεο)

Μετά από την κλοπή του αιώνα στο Λούβρο, καταγράφηκε η κλοπή της κοτομπουκιάς στις κερκίδες ενός αγώνα ποδοσφαίρου. Αυτή βέβαια φαίνεται να ήταν λίγο πιο… αξιολάτρευτη.

Νομίζω όλοι έχουμε ζήσει τη στιγμή που κάποιος μας κλέβει μέσα από τα χέρια μας το αγαπημένο μας φαγητό, μια τηγανιτή πατάτα ή σε αυτή τη περίπτωση μία κοτομπουκία. Αν παρακολουθείς μάλιστα έναν αγώνα ποδοσφαίρου και σου κλέψουν την μπουκιά μέσα απο το στόμα η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη.

Αυτή την εκνευριστική στιγμή έζησε ένας μικρός φαν σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου όταν πιθανότατα ο μπαμπάς του τού έκλεψε την αγαπημένη του κοτομπουκιά.

Μόλις είδε αυτή την «τρομακτική» κλοπή να γίνεται χωρίς έλεος μπροστά στα μάτια του, ο μικρός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο πέρα από το να βάλει τα κλάματα.

Το βίντεο με τον μικρό να χάνει την ψυχραιμία του και να βάζει τα κλάματα μέσα σε δευτερόλεπτα έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου προσφέροντας μία αξιολάτρευτη εικόνα.

 

Ηθικό δίδαγμα… μην κλέβετε το φαγητό από τους διπλανούς σας και ειδικά από τα παιδιά σας γιατί το κλάμα θα έρθει σε δευτερόλεπτα.

