Μυστήριο με το σημάδι στο πρόσωπο του πρίγκιπα Αλβέρτου στη συνάντησή του με τον πάπα Λέοντα

Την προσοχή των διεθνών μέσων ενημέρωσης προκάλεσαν τα σημάδια στο πρόσωπο του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στη συνάντηση που είχε με τον πάπα Λέοντα στο Βατικανό το Σάββατο.

Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του γαλαζοαίματου μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε την Παρασκευή.

Το παλάτι του Μονακό στην ανακοίνωσή του στις 16 Ιανουαρίου ανέφερε ότι «στο πλαίσιο της ρουτίνας δερματολογικής παρακολούθησης, ο Πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη, σύντομη ιατρική επέμβαση στο κρανίο και το πρόσωπό του για τη θεραπεία μιας καλοήθους πάθησης».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή «η επέμβαση απαιτούσε μερικά ράμματα» και «το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Πρίγκιπα συνεχίζεται κανονικά».

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου της Αγίας Έδρας ο Αλβέρτος, ο Πάπας Λέων και ο Αρχιεπίσκοπος Πολ Ρίτσαρντ Γκάλαχερ, Γραμματέας για τις Σχέσεις με τα Κράτη και τους Διεθνείς Οργανισμούς, συζήτησαν «τις καλές διπλωματικές σχέσεις μεταξύ της Αγίας Έδρας και του Πριγκιπάτου του Μονακό», καθώς και την «ιστορική και σημαντική συμβολή της Καθολικής Εκκλησίας στην κοινωνική ζωή του πριγκιπάτου».



«Δόθηκε προσοχή σε διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η φροντίδα για το περιβάλλον, η ανθρωπιστική βοήθεια και η υπεράσπιση και προώθηση της αξιοπρέπειας του ανθρώπου» αναφερόταν επίσης στο ανακοινωθέν από το Βατικανό.