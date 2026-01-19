Πώς έγινε το πολύνεκρο δυστύχημα στην Ισπανία με τα τρένα που εκτροχιάστηκαν, η μοιραία αλυσίδα γεγονότων

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ανείπωτη τραγωδία στην Ισπανία. Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται μετά το φονικό σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή (18.01.2026), όταν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν στη νότια χώρα, κοντά στην πόλη Adamuz, στην επαρχία της Κόρδοβα, βυθίζοντας στο πένθος την Ισπανία και προκαλώντας παγκόσμιο σοκ.

Σύμφωνα με το Sky News, που επικαλείται τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της χώρας, οι νεκροί ανέρχονται σε 39 και οι τραυματίες σε 75. Οι δεκαπέντε έχουν τραυματιστεί σοβαρά, τέσσερις εκ των οποίων είναι παιδιά. «Ο αριθμός των νεκρών δεν είναι ο τελικός», δηλώνει ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε που βρίσκεται ήδη στην Κόρδοβα και κατευθύνεται στο σημείο του δυστυχήματος με τρένα στην Ισπανία.

Τρένο υψηλής ταχύτητας που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα-Μαδρίτη εκτροχιάστηκε με τα βαγόνια του να πέφτουν πάνω σε άλλο τρένο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, σε άλλη γραμμή, και εκτελούσε το δρομολόγιο Μαδρίτη-Ουέλβα, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί και το δεύτερο τρένο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή και ακόμα καταβάλλονται προσπάθειες να απεγκλωβιστούν τυχόν επιζώντες από το ένα τρένο.

Μετά τη σύγκρουση, δύο βαγόνια του ενός τρένου έπεσαν από ένα τεχνητό ανάχωμα ύψους 4 μέτρων. Σε αυτά τα δύο βαγόνια υπάρχουν οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες.

Τα ακριβή αίτια παραμένουν άγνωστα και, σύμφωνα με τις αρχές, η έρευνα δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν περάσει τουλάχιστον ένας μήνας.

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, χαρακτήρισε το περιστατικό «εξαιρετικά παράξενο», επισημαίνοντας ότι το συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής είχε ανακαινιστεί μόλις τον Μάιο του 2025.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Η ισπανική εταιρεία σιδηροδρομικών υποδομών Adif εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τη θλίψη της για το δυστύχημα και παραθέτοντας όσα είναι γνωστά μέχρι τώρα για τα γεγονότα της μοιραίας νύχτας:

19:45: Τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα–Μαδρίτη εκτροχιάστηκε στην περιοχή Adamuz, κοντά στην πόλη της Κόρδοβας, περνώντας στη διπλανή σιδηροδρομική γραμμή.

Την ίδια στιγμή, εκτροχιάστηκε και δεύτερη αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Μαδρίτη–Ουέλβα, η οποία κινούνταν στην παρακείμενη γραμμή.

20:00: Η εταιρεία σιδηροδρομικών υποδομών Adif συγκρότησε επιτροπή διαχείρισης κρίσης.

Τα δρομολόγια υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης, Κόρδοβας, Σεβίλλης, Μάλαγας, Ουέλβας, Κάδιθ, Αλχεθίρας και Γρανάδας παραμένουν σε αναστολή τουλάχιστον για το υπόλοιπο της ημέρας. Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί Madrid Puerta de Atocha, Κόρδοβα και Seville Santa Justa παρέμειναν ανοιχτοί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για την εξυπηρέτηση επιβατών που δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν.

Η εταιρεία σιδηροδρομικών υποδομών Adif και η εθνική σιδηροδρομική εταιρεία Renfe δημιούργησαν χώρους υποστήριξης στους σταθμούς Atocha, Σεβίλλης, Κόρδοβας, Μάλαγας και Ουέλβας, παρέχοντας βοήθεια στους συγγενείς των θυμάτων και ψυχολογική υποστήριξη.

Η εταιρεία Iryo, της οποίας τρένο ενεπλάκη στο δυστύχημα, δημιούργησε επίσης χώρους υποστήριξης για τις οικογένειες των θυμάτων στους σταθμούς Atocha, Σεβίλλης και Κόρδοβας.

Δεκάδες τραυματίες παραμένουν στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ανδαλουσίας:

48 τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Ανάμεσά τους βρίσκονται πέντε ανήλικοι.

Έντεκα ενήλικες και ένας ανήλικος νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Συνολικά, 122 άτομα έλαβαν ιατρική φροντίδα.

74 τραυματίες έχουν ήδη πάρει εξιτήριο.

Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον εκτροχιασμό.

Το τρένο της εταιρείας Iryo που ενεπλάκη στο δυστύχημα είχε ελεγχθεί για τελευταία φορά πριν από τέσσερις ημέρες, σύμφωνα με την ιταλική μητρική εταιρεία Trenitalia, η οποία επιβεβαίωσε την πληροφορία στο Sky News. Η εταιρεία δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένη» από το τραγικό συμβάν και τόνισε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις τοπικές αρχές.

Την ίδια ώρα, πηγές του ισπανικού Υπουργείου Εσωτερικών ανέφεραν στο Sky News ότι οι εισαγγελικές αρχές αναμένουν την έκθεση της αστυνομίας και στη συνέχεια προτίθενται να ξεκινήσουν ποινική έρευνα το συντομότερο δυνατό.

Σοκαριστικές εικόνες από το σημείο του φονικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στη νότια Ισπανία έρχονται στο φως της δημοσιότητας, λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας κοντά στην πόλη Αδαμούθ.

Βίντεο που τραβήχτηκε αμέσως μετά το δυστύχημα και μετέδωσε το CNN, καταγράφει διασώστες να επιχειρούν στο σημείο, ενώ ένας επιβάτης φαίνεται να σκαρφαλώνει έξω από αναποδογυρισμένο και κεκλιμένο βαγόνι, προσπαθώντας να απομακρυνθεί από τα συντρίμμια.

Την ίδια ώρα, έχουν καταγραφεί πλάνα με επιβάτες να εγκαταλείπουν τα βαγόνια.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής και τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι επιβάτες.