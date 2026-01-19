Η κοινωνία αγκάλιασε την εκδήλωση της Αγίας Άννας για το ποδόσφαιρο και τον αυτισμό

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Εκδήλωση με θέμα «Ποδόσφαιρο και αυτισμός: Σκοράροντας στη συμπερίληψη» διοργάνωσε το Σάββατο (17/1) στις εγκαταστάσεις της η Σχολή Ποδοσφαίρου της Αγίας Άννας, μετά και το τέλος του ποδοσφαιρικού αγώνα της ανδρικής ομάδας του συλλόγου με τον Πύρασο.

Ο βολιώτικος σύλλογος αναφέρει σχετικά: «Η οικογένεια της Αγίας Άννας αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τη βαθιά της ικανοποίηση και χαρά για την ολοκλήρωση της ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα: «Η σημασία της άσκησης στη ζωή των ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)».

Σε μια κατάμεστη αίθουσα στις εγκαταστάσεις του Olimpico Sport Club, περισσότεροι από 100 παρευρισκόμενοι-γονείς, προπονητές, εκπαιδευτικοί και φίλοι της σχολής-ένωσαν τις φωνές τους μαζί μας. Η παρουσία σας μας γεμίζει δύναμη και αποδεικνύει ότι η τοπική κοινωνία αγκαλιάζει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ουσιαστική ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον αυτισμό (Autism Awareness).

Μια Συνάντηση Γνώσης και Ελπίδας

Οι διακεκριμένοι ομιλητές μας, Ηλίας Παπαποστόλου (Wellness Coach, Διευθυντής φροντιστηρίων Πουκαμισάς Βόλου), Τατιάνα Γεννάτου (Λογοθεραπεύτρια) και Αντιγόνη Ζωγοπούλου (Ψυχολόγος), μας μετέφεραν πολύτιμες γνώσεις.

Μέσα από τις τοποθετήσεις τους, αναδείχθηκε πώς η άσκηση και το ποδόσφαιρο αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο κοινωνικής ένταξης και βελτίωσης της καθημερινότητας των παιδιών με ΔΑΦ.

Ευχαριστίες προς τους Συνεργάτες μας

Η επιτυχία της βραδιάς και η εξέλιξη του προγράμματος Agia Anna Heroes δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στο γήπεδο και δίπλα στα παιδιά:

Ευχαριστούμε θερμά τον προπονητή μας, Απόστολο Μουλιό, ο οποίος εδώ και ένα χρόνο τρέχει επάξια το τμήμα των Ηρώων. Κάθε φορά που παρακολουθούμε τις προπονήσεις του, μας γεμίζει με υπερηφάνεια για το έργο και την αφοσίωσή του.

Ευχαριστούμε την Χρύσα Λεϊμονή (Ψυχολόγος | MSc. Συμβουλευτική Ψυχολογία με εξειδίκευση στην παιδοψυχολογία | Εκπ. Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια), που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε τα παιδιά μας και στέκεται αδιάκοπα δίπλα σε εκείνα, αλλά και σε όλους εμάς.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά:

Το Φροντιστήριο Πουκαμισάς Βόλου: Για τη διαρκή και πολύτιμη στήριξή τους στο πρόγραμμα Agia Anna Heroes. Η συνεργασία μας αυτή αποτελεί τον θεμέλιο λίθο, για να “μεγαλώσουμε” το πρόγραμμα ακόμα περισσότερο, αγκαλιάζοντας περισσότερα παιδιά και προσφέροντάς τους ίσες ευκαιρίες στον αθλητισμό.

Θερμά συγχαρητήρια στο Κ.Ε.Θ. Έκφραση και Πράξη για την πολύ όμορφη εκδήλωση. Η ομιλία της κ. Γεννάτου και της κ. Ζωγοπούλου ήταν υποδειγματική: γεμάτη χρήσιμες πληροφορίες και αληθινό συναίσθημα. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας!

Η Κοινωνική μας Δέσμευση

Ως Σχολή Ποδοσφαίρου, η AGIA ANNA FC παραμένει πιστή στις αξίες της. Πέρα από τις γραμμές του γηπέδου, προτεραιότητά μας είναι το κοινωνικό έργο. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε δράση που προάγει την ένταξη και την αλληλεγγύη, όποτε μας δίνεται η ευκαιρία.

Στέλλα, Ηλία, σας ευχαριστούμε για την πάσα εμπιστοσύνης… Τώρα είναι η ώρα να σκοράρουμε όλοι μαζί για τα παιδιά μας!».