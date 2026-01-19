Χρ. Μάρτζος στο Ράδιο ΕΝΑ: «Να δοθούν περισσότεροι πόροι για την τουριστική προβολή του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τι αναφέρει ο επαγγελματίας του τουρισμού από την Τσαγκαράδα

Να ασχοληθεί πολύ πιο έντονα με την τουριστική προβολή της περιοχής ζητά από τον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου ο Χρήστος Μάρτζος, επαγγελματίας της Τσαγκαράδας. Μιλώντας στο Ράδιο ΕΝΑ και τον Δημήτρη Καρεκλίδη επισήμανε πως η όποια κριτική ασκούν στη δημοτική αρχή δεν είναι στην κατεύθυνση της στείρας κριτικής, αλλά σημείωσε ότι οτιδήποτε δεν έχει κάποιον προϋπολογισμό είναι καταδικασμένο να αποτύχει.

Η προηγούμενη τουριστική επιτροπή που ακόμη υφίσταται δεν έχει συνεδριάσει ποτέ και έχει μηδενικό προϋπολογισμό και δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός ο οποίος είναι απαραίτητος για την περιοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο η Τσαγκαράδα είναι προορισμός τεσσάρων εποχών, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες.

«Ο δήμος δεν είχε προτεραιοποιήσει τον τουρισμό ως πρώτιστο για την ανάπτυξης της περιοχής. Πολλά από τα έσοδα του δήμου προέρχονται από τις τουριστικές επιχειρήσεις σε μορφές τελών παρεπιδημούντων και κάποια από αυτά θα πρέπει να είναι ανταποδοτικά βάσει νόμου. Έτσι ένα κομμάτι θα έπρεπε να δοθεί πίσω στον τουρισμό υπό μορφή προβολής, υποδομών, αποκομιδής σκουπιδιών και τα λοιπά. Όταν δεν υπάρχει τουριστική προβολή, δεν επενδύεις στο μέλλον κάνοντας αφαίμαξη του υπάρχοντος κεφαλαίου της αναγνωρισιμότητας. Στο τέλος καταλήγουμε ο προορισμός να πέφτει και να ανέρχονται άλλοι προορισμοί όπου εκεί οι δήμοι είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν σε προβολή και διαφημίσεις» ανέφερε ο κ. Μάρτζος και πρόσθεσε πως η φετινή τουριστική κίνηση ήταν ικανοποιητική στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο οι αφίξεις δεν είναι καλό μέτρο σύγκρισης, αλλά αυτό που μετράει είναι τα χρήματα που οι τουρίστες δαπανούν και θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος αντιμετώπισης του τουρισμού ειδικά σε ένα μικρό οικοσύστημα όπως το Πήλιο, το οποίο εκ φύσης αναζητεί τον ποιοτικό τουρίστα που θα έρθει και θα απολαύσει την ομορφιά του τόπου χωρίς παράλογες απαιτήσεις. Ταυτόχρονα ζητεί ο δήμος να συμμετέχει σε τουριστικές εκθέσεις αυτόνομα, έχοντας τον δικό του προϋπολογισμό, ενώ πέρσι το ποσό που δαπανήθηκε για την τουριστική του προβολή ανήλθε σε μερικές χιλιάδες ευρώ, ποσό πολύ μικρό για να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Ωστόσο, πλέον τα πράγματα δείχνουν να αλλάζουν και να πηγαίνουμε σε αυξημένα ποσά τα οποία να φτάνουν στις 50.000 ευρώ, αλλά και πάλι τα χρήματα αυτά είναι λίγα για τις ανάγκες του δήμου.

«Υπάρχει αφύπνιση από πλευράς δήμου και το σημαντικό για εμάς είναι να γίνει η δουλειά που πρέπει, γιατί χάνουμε σε σχέση με άλλους αναδυόμενους προορισμούς και να ξανακερδίσουμε αυτούς που είχαμε χάσει το 2023 με τις θεομηνίες του Daniel και του Elias. Σαφώς το μοτο της διαφημιστικής καμπάνιας είναι κάτι αναγνωρίσιμο, απλά όταν ο κύριος χρηματοδότης της είναι ο δήμος Βόλου και οι άλλοι δύο δήμοι του Νοτίου Πηλίου και Ζαγοράς – Μουρεσίου έχουν μικρό προϋπολογισμό, στον σχεδιασμό για τις εκθέσεις προτεραιότητα έχει ο Βόλος και όχι αυτός Ζαγοράς – Μουρεσίου».

Καταλήγοντας ο κ. Μάρτζος επισήμανε ότι απαιτείται και η ενίσχυση των υποδομών για την πρόσβαση των τουριστών ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στα οχήματα των πελατών, ενώ χρειάζεται και βελτίωση της συγκοινωνιακής σύνδεσης με τον Βόλο. «Εμείς οι άνθρωποι του τουρισμού γινόμαστε αποδέκτες παραπόνων που δεν σχετίζονται με εμάς, απλά τα μεταφέρουμε στον δήμο και να ζητήσουμε τόσο από αυτούς όσο και από την περιφέρεια να τα επιλύσει».

Απόδοση ραδιοφωνικής συνέντευξης: Γιώργος Στεργίου