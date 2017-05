0 SHARES Share Tweet

Tην Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 και ώρα 10:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα: «Επιχειρηματική Εκπαίδευση για την Βιώσιμη Ανάπτυξη: η εκπαίδευση στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και η συμβολή τους στην Βιώσιμη Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη» που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο πλαίσιο του Έργου «Βusiness Education for Sustainability: Teaching Corporate Social Responsibility and Social Entrepreneurship for Sustainable Local and Regional Development (BEST)» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ (ΚΑ2: Συνεργασία για την Καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας)

H Ημερίδα θα γίνει στην αίθουσα Α2 στο ισόγειο του κτηρίου του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο Πεδίον του Άρεως στο Βόλο.