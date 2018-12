1 SHARES Share Tweet

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τέσσερις στους 10 Έλληνες έχουν συμπτώματα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, με το 25% των ασθενών να παρουσιάζει συμπτώματα τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, 10%-20% μία φορά την εβδομάδα και ένα ποσοστό 5% καθημερινά.

Οι έρευνες που έχουν γίνει για τη γαστροοισοφαρική παλινδρόμηση έχουν διαπιστώσει ότι επηρεάζει αρνητικά την καθημερινή ποιότητα ζωής των ασθενών καθώς, πάνω από το 80% των ατόμων με αίσθημα καύσου (καούρες) δεν απολάμβαναν το φαγητό τους, περισσότεροι από το 60% αντιμετώπιζαν διαταραχές του ύπνου, επίσης περισσότεροι από το 40% είχαν δυσκολία συγκέντρωσης στη δουλειά τους και τέλος, το 20% ένιωθαν ότι επηρέαζε τη σεξουαλική ζωή τους.

Πιο πρόσφατα ευρωπαϊκά δεδομένα που αφορούν στην επίδραση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης στην παραγωγικότητα στην εργασία έδειξαν απώλεια έως και 3 ωρών εργασίας την εβδομάδα και απώλεια επιπλέον χρόνου συστηματικής παρουσίας στην εργασία.

Θεραπευτική αντιμετώπιση

Όπως μας εξηγεί ο γαστρεντερολόγος, δ/ντής της Β’ Γαστρεντερολογικής κλινικής του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center κ. Μανώλης Συμβουλάκης τα αλγινικά είναι αποτελεσματικά μέσα σε 3-5 λεπτά από τη λήψη τους, κατά της καούρας και της δυσπεψίας, καθώς λειτουργούν με ένα διπλό μηχανισμό που όχι μόνο εξουδετερώνει την περίσσεια του οξέος αλλά καταστέλλει και την παλινδρόμηση ανακουφίζοντας τον πάσχων απο την καούρα και τη δυσπεψία.

Τα αλγινικά σύμφωνα με τον καθηγητή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συμπληρωματική θεραπεία σε ασθενείς που δεν επιτυγχάνουν πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων τους με τα PPIs, αλλά και ως μονοθεραπεία σε περιπτώσεις που η νόσος δεν απαιτεί καθημερινή συστηματική θεραπεία, αλλά μόνον συμπτωματική ανακούφιση.

Τι πρέπει όμως να προσέχουμε καθώς, δεν νοούνται γιορτές χωρίς φαγητό, ποτό και φυσικά γλυκά; Ο καθηγητής, προκειμένου να αποφύγουμε καούρες και δυσπεψίας μας συμβουλεύει να:

• έχουμε πάντα μαζί μας ένα αλγινικό σκεύασμα

• πίνουμε άφθονο νερό

• μην «φορτώνουμε» το στομάχι μας κυρίως τις βραδινές ώρες

• αποφύγουμε τα αναψυκτικά μαζί με το φαγητό

• αποφύγουμε το κάπνισμα μετά το φαγητό

• μασάμε αργά.

• τρώμε πράσινες σαλάτες και μάλιστα πριν από τα άλλα φαγητά, ώστε να περιορίζουμε το αίσθημα της πείνας.

• μην ξαπλώνουμε ή κάνουμε κάτι κουραστικό μετά το φαγητό γιατί δυσκολεύει η πέψη. Ένας ήρεμος περίπατος με αργό βήμα είναι η καλύτερη λύση.

• επισκεφθούμε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό τα συμπτώματα παραμένουν.

Πηγές:

1. Moayyedi P, Axon AT. Aliment Pharmacol Ther, 2005;22(Suppl 1):11-19

2. Dent J, et al. Gut, 2005;54:710-717. 3. Sawaya RA, et al. Dis

3. Sawaya RA, et al. Dis Oesophagus, 2011 Oct 3 [Epub ahead of print].

4. Beaumont H, et al. Gut, 2010; 59: 441-451.

5. Kwiatek, et al. Aliment Pharmacol Ther. 2011:34(1):59-66.

6. Strugala V, et al. J Pharmacy and Pharmacol. 2009:1021-1028.

7. Summary of Product Characteristics. Gaviscon Advance® Aniseed Suspension. Accessed online at www.medicines.org.uk .

8. Hampson, et al. Drug Dev Ind Pharm. 2010;36(5):614-623.

9. Basu KK. Prescriber.2012;23(15-16):19-28.

10. Woodland et al., Gut 2014;63(Suppl 1):A1-A288