Εκδόθηκε ο 41ος τόμος από τα «Τρικαλινά»

Κυκλοφόρησε, με μικρή καθυστέρηση λόγω συνθηκών, ο 41ος τόμος, του 2021 του ετησίου περιοδικού επιστημονικού συγγράμματος «Τρικαλινά», το οποίο εκδίδει ανελλιπώς κάθε χρόνο από το 1981 ο Φιλολογικός, Ιστορικός, Λογοτεχνικός Σύνδεσμος (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων και διατίθεται από τα βιβλιοπωλεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο τόμος αυτός περιλαμβάνει:

¬ Α. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΝΑΥΣΙΚΑ ΜΟΥΛΑ-ΑΓΓΕΛΑΚΗ, φιλόλογος,

Αίσθημα και συναίσθημα στο «Σιωπητήριο χιονιοῦ» του Ηλία Κεφάλα ή το εγχείρημα του αισθάνεσθαι και συναισθάνεσθαι … διά του ποιητού (σελ. 7-40).

Β. ΙΣΤΟΡΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α. ΝΗΜΑΣ, φιλόλογος – δρ ιστορίας εκπαιδεύσεως,

H οθωμανική απογραφή του 1454/55 στα χωριά του Δήμου Φαρκαδόνος και σε άλλα ανατολικά των Τρικάλων: πληθυσμός, παραγωγή, φόροι, ονό-ματα κατοί¬κων (σελ. 43-94).

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΣΑΚΑΡΙΚΟΣ, ιστορικός – δικηγόρος,

Αποφάσεις επί διεκδικητικών αγωγών στην περιοχή Τρικάλων την περίοδο 1726-1865 σύμφωνα με τους Α΄ και Β΄ κώδικες Τρίκκης (σελ. 95-116).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ, φιλόλογος, δρ βυζαντινής ιστορίας,

ΣΥΜΕΩΝ ΜΟΝΑΧΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ,

Ερανίσματα αγιομετεωριτικού ενδιαφέροντος στην αλληλογραφία του ιερομονάχου Δωροθέου Βουλησμά (κώδ. Παντελεήμονος 514 και 515) (σελ. 117-142).

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΣΤΑΜΟΣ, εκπ/κός – δρ ιστορικής εκπαίδευσης ΕΚΠΑ,

Υλικός πολιτισμός και ιστορική εκπαίδευση μέσω της ανάλυσης αντικειμένου: Η προτομή του Χριστόδουλου Χατζηπέτρου στα Τρίκαλα, 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821, ως παράδειγμα διδακτικής προσέγγισης (σελ. 143-158).

LENENT KAYAPINAR, καθηγητής Πανεπιστημίου της Άγκυρας,

Η οικονομική κατάσταση των γηγενών Ρωμιών ανδρών που κατοικούσαν και εργάζονταν στην πόλη των Τρικάλων σύμφωνα με την οθωμανική απογραφή του 1846: οι ενορίες Αγίου Στεφάνου και Παναγίας Φανερωμένης (σελ. 159-195).

Γ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

TRIANDAPHYLLOS A. SIOULIS, δρ αρχαιολογίας – θεολόγος,

ROBERT MIHAJLOVSKI, δρ ιστορίας της τέχνης,

JOVICA GROZDANOVSKI, φιλόλογος,

Hidden in plain sight by the many-eyed: Remembering the Metsovitan provenance of the fabled iconostasis in Bitola’s cathedral church dedicated to St. Demetrios (σελ. 199-220).

Δ. ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

ΡΕΝΑΤΑ ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ, επίκουρη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

Βασίλης Τσιτσάνης – Μάνος Χατζηδάκης: οι ανανεωτές του μεταπολεμικού λαϊκού τραγουδιού (σελ. 223-238).

Ε. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΙΟΥ, Τα εργαλεία του παππού (διήγημα) (σελ. 241-243).

ΗΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΣ, Περί Γέροντος τινός (διήγημα) (σελ. 245-248).

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ (1937-2021), Ληθαίος (ποίημα) (σελ. 249).