Κων. Μπατάκας: Ο δάσκαλος του 1ου Δημοτικού της Αγριάς που ξετρελαίνει παιδιά και… διαδίκτυο

Τραγουδά για τους μαθητές του, ενώ εκείνοι αφηγούνται το γνωστό παραμύθι «Το Δέντρο που έδινε»

Διδάσκει στο 1ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αγριάς και «τρέλανε» το διαδίκτυο με το όμορφο και συγκινητικό τραγούδι που αφιέρωσε στους μαθητές του στη διάρκεια του δεύτερου lockdown το περασμένο φθινόπωρο.

Ο κ. Κωνσταντίνος Μπατάκας όμως δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια, όταν άνοιξαν και πάλι τα σχολεία, καθώς μαζί με τους μαθητές του δημιούργησαν ένα υπέροχο βίντεο, στο οποίο αφηγούνται το γνωστό παραμύθι «Το δέντρο που έδινε» του Σιλβερστάιν, που έχει πουλήσει περισσότερα από 9 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο.

Ο κ. Μπατάκας μίλησε στο «Ράδιο ΕΝΑ 102,5» και στον Ηλία Κουτσερή για αυτές τις δράσεις, στις οποίες εμπλέκει δημιουργικά και τα παιδιά, με τον ίδιο να είναι περήφανος για τους μαθητές του, μιας και το αποτέλεσμα εκπλήσσει.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί, ότι ο χαρισματικός εκπαιδευτικός, συμμετέχει ενεργά στα δρώμενα του 1ου Δ.Σ. Αγριάς και ενισχύει ουσιαστικά δράσεις και ιδέες τόσο προσωπικές όσο και της διεύθυνσης του σχολείου, καθώς και άλλων συναδέλφων του, όπως πρόσφατα επίσης, με τη διαδικτυακή Χριστουγεννιάτικη γιορτή, την μελοποίηση τραγουδιού και την ηχογράφηση με την συμμετοχή μαθήτριας, το οποίο αφορά στο ολοκαύτωμα των Εβραίων, και άλλες δράσεις.

Οι πρωτόγνωρες συνθήκες στις οποίες ζούμε, έχουν φέρει και στην εκπαίδευση νέους τρόπους μάθησης και διδασκαλίας. Το διαδίκτυο και τα μέσα του, αξιοποιούμενα σωστά μπορούν να ανοίξουν νέους δρόμους και να φέρουν κοντά παιδιά και γονείς.

«Το δέντρο που έδινε»

Έτσι λοιπόν, ο κ. Μπατάκας διάλεξε ένα πολύ γνωστό παραμύθι «Το δέντρο που έδινε», το οποίο μιλά για την προσφορά, τη γενναιοδωρία, την πλεονεξία, την ακόρεστη μανία που οδηγεί στην ανικανοποίηση και την αχόρταγη απαίτηση για όλο και περισσότερα, μέχρι που η ζωή φτάνει στο τέλος. Το διάβασε στους μαθητές του κι από κει ξεκίνησε το ταξίδι για την αφήγησή του, η οποία ταξιδεύει πλέον σε κάθε σπίτι μέσω του youtube.

«Το αποτέλεσμα της δουλειάς των παιδιών στο παραμύθι «Το δέντρο που έδινε» εντυπωσίασε κι εμένα. Ο στόχος ήταν τα παιδιά με έναν ευχάριστο τρόπο να διδαχθούν κι άλλα πράγματα. Αρχικά το μήνυμα του παραμυθιού είναι πολύ δυνατό. Μέσα από αυτή η δράση όμως τα παιδιά διδάσκονται και ανάγνωση αλλά και τους διδάσκουμε να κάνουν ανάγνωση χρωματίζοντας τη φωνή τους. Κι αυτό το κατάφεραν με μεγάλη επιτυχία», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μπατάκας.

Αρχικά, έγινε η πρώτη ανάγνωση του παραμυθιού από τον ίδιο προς τα παιδιά με στόχο να τους «ξυπνήσει» την επιθυμία να το διαβάσουν. Αφού είχαν στο μυαλό τους την ιδέα του παραμυθιού, το νόημα και τον στόχο του, με την κατάλληλη καθοδήγηση απέδωσαν το κείμενο με θεατρικότητα στη φωνή τους, μεταφέροντας όλους τους ακροατές του μέσα σε ένα παραμυθένιο κόσμο.

Μιλώντας για τους διαφορετικούς πλέον τρόπους διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται και στα ελληνικα σχολεία με τη χρήση του διαδικτύου ο κ. Μπατάκας επεσήμανε πως «Είναι κι αυτός ένας τρόπος να δεθείς με τα παιδιά, γιατί αν δεθείς με αυτά, οι μαθησιακές τους πόρτες είναι ανοιχτές και μπορείς να τους μεταλαμπαδεύσεις τη γνώση που θέλεις».

Διοργανωτής του παιδικού φεστιβάλ κινηματογράφου!

Ο ίδιος εκτός από τις δημιουργικές του ιδέες που τις εφαρμόζει στις σχολικές τάξεις, περιστοιχίζεται από παιδιά και τα καλοκαίρια, καθώς είναι ένας εκ των διοργανωτών του παιδικού φεστιβάλ κινηματογράφου, που διεξάγεται κάθε καλοκαίρι στη Σκόπελο.

«Η εκπαίδευση είναι μία διαδικασία που κατακτάται με τα χρόνια. Η εμπειρία είναι πολύ σημαντική. Τα παιδιά τα έμαθα μέσα από τα χρόνια κι ακόμη τα μαθαίνω και με εκπλήσουν καθημερινά. Με γοητεύει πάρα πολύ ο κόσμος τους γι’ αυτό και είμαι εδώ για να δώσω την ψυχή μου. Δεν σταματάω ποτέ, έχω πολλές ιδέες.Υπάρχουν όμως και πρέπει να τονιστεί πολλοί εκπαιδευτικοί, άριστοι στη δουλειά τους, με τεράστιο πάθος, που κάνουν εξαιρετικά πράγματα με τα παιδια. Απλά έτυχε οι δικές μου δουλειές να βγουν στην επιφάνεια, παρόλο που ό,τι φτιάχνω το ανεβάζω στο διαδίκτυο «κρυφό» κι όχι δημοσιοποιημένο», υπογράμμισε ο κ. Μπατάκας ο οποίος θα παρουσιάσει τη διαδικτυακή αυτή αφήγηση του παραμυθιού σήμερα Πέμπτη στα παιδιά του Δημοτικού της Αγριάς.

Το τραγούδι του δασκάλου της καραντίνας

Ο κ. Κωνσταντίνος Μπατάκας όμως, έγινε γνωστός όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, από το τραγούδι που αφιέρωσε στους μαθητές του κατά τη διάρκεια της καραντίνας, όταν τα σχολεία δεν λειτουργούσαν δια ζώσης. Ήταν μια διασκευή του τραγουδιού See You Again (Charlie Puth, Wiz Khalifa) που ο ίδιος τροποποίησε και έγραψε στίχους χρησιμοποιώντας τα ονόματα των μαθητών του, ξετρελαίνοντας το διαδίκτυο.

Τη διαδικτυακή αφήγηση του παραμυθιού μπορείτε να την ακούσετε στο youtube, πληκτρολογώντας «Το δέντρο που έδινε (Αφήγηση παραμυθιού) – 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγριάς», ενώ το τραγούδι της καραντίνας μπορείτε να το ακούσετε πληκτρολογώντας στο youtube «Στ τάξη – Θα βρεθούμε ξανα (Wiz Khalifa & Charlie Put – See you again cover)».