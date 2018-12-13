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Από την Τοπική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοινώθηκαν οι ορισμοί των Διαιτητών και Βοηθών Διαιτητών για την 11η Αγωνιστική της Α’, Β’ & Γ’ ΕΠΣΘ. Αναλυτικά:

Α’ ΕΠΣΘ/11η αγωνιστική

Σάββατο 15 Δεκεμβρίου

15:00 OLIMPICO, ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ-ΠΥΡΑΣΟΣ

ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΣΑΚΚΑΣ Δ., ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ.

15:00 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΚΟΚΚΑΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ

*15:00 ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ, ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ Σ., ΚΑΦΤΕΡΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

15:00 ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΥ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ-ΑΙΑΣ

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου

11:00 ΣΕΣΚΛΟΥ, ΑΚΡΟΠΟΛΗ-ΣΚΙΑΘΟΣ

ΤΣΙΝΤΖΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Π., ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ.

*11:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΗΡΑΚΛΗΣ-ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ

ΣΑΡΡΗΣ, ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ, ΣΑΚΚΑΣ Π.

*15:00 ΕΥΞ/ΠΟΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ-ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ

ΒΛΑΧΟΣ, ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗΣ, ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ

Β’ ΕΠΣΘ/11η αγωνιστική

Σάββατο 15 Δεκεμβρίου

15:00 ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ, ΑΣΤΕΡΑΣ-ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ

ΤΣΙΝΤΖΑΣ, ΣΦΥΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ

15:00 ΑΓ. ΓΕΩΡ. ΝΗΛΕΙΑΣ, ΑΕ 2002-ΑΝΘ. ΓΑΖΗΣ

ΘΑΝΟΣ, ΒΛΑΧΟΣ, ΚΟΥΦΙΟΣ

*15:00 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ, ΤΟΞΟΤΗΣ-ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ

ΠΛΑΚΙΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α., ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

*15:00 ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ, ΔΑΦΝΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ

ΣΑΡΡΗΣ, ΧΑΤΖΗΣ, ΣΑΜΑΡΑΣ Γ.

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου

*11:00 ΕΤΒΑ, ΠΗΛΕΑΣ -ΙΑΣΩΝ Α.Μ.

ΒΕΡΓΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

*15:00 ΑΓΧΙΑΛΟΥ, Φ.Θ. ΑΓΧΙΑΛΟΣ-ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ

ΑΘΗΝΑΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, ΤΡΙΦΟΝΙΔΗΣ

Γ’ ΕΠΣΘ/11η αγωνιστική

Σάββατο 15 Δεκεμβρίου

*15:00 ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ, ΙΩΛΚΟΣ-ΕΡΜΗΣ

ΠΑΛΤΖΑΤΖΗΣ, ΓΕΡΜΑΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Π.

*15:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΑΘΛ. ΚΟΛ. ΝΙΚΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου

11:00 ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ, ΑΠΟΒ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ

ΚΟΥΣΤΑΣ, ΚΟΥΦΙΟΣ, ΜΠΑΣΔΑΝΗ

*11:00 ΛΕΧΩΝΙΩΝ, ΕΝΩΣΗ ΛΕΧ. ΝΗΛΕΑ-ΔΥΝΑΜΙΣ

ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΟΣ, ΠΑΛΤΑΤΖΗΣ, ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

*15:00 ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΑΘΛΟΣ-ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Ν.Π.

ΓΚΑΤΖΟΥΝΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΗΣ, ΠΟΥΛΙΟΣ

*15:00 ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛ.-Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ

ΛΑΚΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ, ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ

*ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Θ.-ΣΚΟΠΕΛΟΣ αναβολή

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ