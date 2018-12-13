Από την Τοπική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοινώθηκαν οι ορισμοί των Διαιτητών και Βοηθών Διαιτητών για την 11η Αγωνιστική της Α’, Β’ & Γ’ ΕΠΣΘ. Αναλυτικά:
Α’ ΕΠΣΘ/11η αγωνιστική
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου
15:00 OLIMPICO, ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ-ΠΥΡΑΣΟΣ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΣΑΚΚΑΣ Δ., ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ.
15:00 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΚΟΚΚΑΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ
*15:00 ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ, ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ Σ., ΚΑΦΤΕΡΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
15:00 ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΥ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ-ΑΙΑΣ
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Κυριακή 16 Δεκεμβρίου
11:00 ΣΕΣΚΛΟΥ, ΑΚΡΟΠΟΛΗ-ΣΚΙΑΘΟΣ
ΤΣΙΝΤΖΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Π., ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ.
*11:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΗΡΑΚΛΗΣ-ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ
ΣΑΡΡΗΣ, ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ, ΣΑΚΚΑΣ Π.
*15:00 ΕΥΞ/ΠΟΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ-ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ, ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗΣ, ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ
Β’ ΕΠΣΘ/11η αγωνιστική
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου
15:00 ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ, ΑΣΤΕΡΑΣ-ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ
ΤΣΙΝΤΖΑΣ, ΣΦΥΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ
15:00 ΑΓ. ΓΕΩΡ. ΝΗΛΕΙΑΣ, ΑΕ 2002-ΑΝΘ. ΓΑΖΗΣ
ΘΑΝΟΣ, ΒΛΑΧΟΣ, ΚΟΥΦΙΟΣ
*15:00 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ, ΤΟΞΟΤΗΣ-ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ
ΠΛΑΚΙΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α., ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
*15:00 ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ, ΔΑΦΝΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ
ΣΑΡΡΗΣ, ΧΑΤΖΗΣ, ΣΑΜΑΡΑΣ Γ.
Κυριακή 16 Δεκεμβρίου
*11:00 ΕΤΒΑ, ΠΗΛΕΑΣ -ΙΑΣΩΝ Α.Μ.
ΒΕΡΓΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
*15:00 ΑΓΧΙΑΛΟΥ, Φ.Θ. ΑΓΧΙΑΛΟΣ-ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, ΤΡΙΦΟΝΙΔΗΣ
Γ’ ΕΠΣΘ/11η αγωνιστική
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου
*15:00 ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ, ΙΩΛΚΟΣ-ΕΡΜΗΣ
ΠΑΛΤΖΑΤΖΗΣ, ΓΕΡΜΑΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Π.
*15:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΑΘΛ. ΚΟΛ. ΝΙΚΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Κυριακή 16 Δεκεμβρίου
11:00 ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ, ΑΠΟΒ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ
ΚΟΥΣΤΑΣ, ΚΟΥΦΙΟΣ, ΜΠΑΣΔΑΝΗ
*11:00 ΛΕΧΩΝΙΩΝ, ΕΝΩΣΗ ΛΕΧ. ΝΗΛΕΑ-ΔΥΝΑΜΙΣ
ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΟΣ, ΠΑΛΤΑΤΖΗΣ, ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
*15:00 ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΑΘΛΟΣ-ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Ν.Π.
ΓΚΑΤΖΟΥΝΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΗΣ, ΠΟΥΛΙΟΣ
*15:00 ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛ.-Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ
ΛΑΚΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ, ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ
*ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Θ.-ΣΚΟΠΕΛΟΣ αναβολή