Η συμβολή του σχολείου στην αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Μαγνησίας, διοργανώνουν Διαδικτυακή Ημερίδα για τη διάχυση των δράσεων που υλοποιήθηκαν από το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με θέμα: EUROVOTERS Empowe ring critical young voters for a Europe of sustainable development an de quality.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 16:00 στο zoom και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, καθώς και σε φοιτητές/τριες. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 74526 & 24210 74671