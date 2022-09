Στην τελική ευθεία για τη 2η Πανελλήνια συνάντηση διδύμων plus στα Τρίκαλα

0 Shares Share Tweet

Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2022 διοργανώνεται στα Τρίκαλα η 2η Πανελλήνια Συνάντηση Διδύμων plus. Μια μεγάλη γιορτή – συνάντηση για όλους και όλες τους διδύμους και διδύμους plus από όλη τη χώρα!

Η φετινή διοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων και των τρικαλινών δίδυμων με επικεφαλής τις αδελφές Κατερίνα και Αθανασία Φάλια, έχει το ίδιο μεράκι και τον ίδιο ενθουσιασμό με την 1η Συνάντηση, αλλά είναι και ανανεωμένη και με νέες ιδέες.

Ολο το απόγευμα του Σαββάτου 17 Σεπτεμβρίου 2022 οι τρικαλινοί/ες και οι επισκέπτες/τριες από όλη τη χώρα, θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν, να γνωριστούν, να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν. Ο χορός, το τραγούδι, η επικοινωνία, η συγκίνηση, οι φιλίες, είναι το επίκεντρο των εκδηλώσεων, σε μια εκδήλωση που αγκαλιάζει ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας που πλέον εκφράζεται και εκφράζει.

Ο Δήμος Τρικκαίων φέτος ετοίμασε και μια πρωτότυπη συνάντηση: την επίσκεψη των… αδελφών Τρικάλων, δηλαδή των εκπροσώπων από τα Τρίκαλα Ημαθίας και τα Τρίκαλα Κορινθίας!

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι το ακόλουθο:

17:30 Συγκέντρωση διδύμων στον Μύλο Ματσόπουλου.

17:45 Καλωσόρισμα από τον Δήμαρχο Τρικκαίων και Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Παπαστεργίου και την επιτροπή υποδοχής

18:00 Ομιλία γυναικολόγου, για ειδικά θέματα

18:15 Διαγωνισμός πανομοιότυπων-ανόμοιων διδύμων και τριδύμων Plus.

19:15 Ομαδική φωτογράφιση

19:45 Μοντέρνοι χοροί (Σχολή Χορού Dancespase – Γαδετσάκη Μαρία)

20:00 Magic Castle Entertainment (διασκέδαση και παιχνίδια με μάγους και διασκεδαστές)

21:00 Παραδοσιακοί χοροί (Λαογραφικός Χορευτικός Ομιλος «Ασκληπιός»)

21:15 Παράσταση Καραγκιόζη (από τον Κοσμά Παναγιώκα)

21:45 Λαϊκοί Χοροί (Χορευτικός Ομιλος Τρικάλων ΧΟΤ)

22:00 Μουσική live από το συγκρότημα Evita & the Val boys

Κι ακόμη περισσότερα! Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχουν

– Dj και μουσική

– Face Painting

– μπαλονοκατασκευές

– προτζέκτορας με φωτογραφίες διδύμων plus

– χώρος για σκάκι (συνεργασία με τη Σκακιστική Κίνηση ΣΚΑ.ΚΙ. Τρικάλων).

Εμφαση δίνεται και στη δωρεά μυελού των οστών, καθώς συνεχίζεται το έργο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, μέσω περιπτέρου που θα βρίσκεται στον χώρο, σε συνεργασία με τη Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας του ΓΝ Τρικάλων.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή υποβάλλονται στη διεύθυνση https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl27oz1Mk2jdZ4aWDyxHaVKpRLHIG2zlRNokQjY05Q0slhlw/viewform?usp=sf_link

Σας περιμένουμε όλους και όλες… με ομοιόμορφα ρούχα!