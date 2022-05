Υβριδικό Συνέδριο στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST

0 Shares Share Tweet

Αφουγκραζόμενο την επιτακτική ανάγκη υιοθέτησης και προσαρμογής πρακτικών ψηφιακού μετασχηματισμού στη ζωή και στην εργασία, το Πάρκο Καινοτομίας JOIST διοργανώνει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Επιμελητηρίου Λάρισας, το υβριδικό συνέδριο «Τα Πάρκα Καινοτομίας ως Μοντέλα Ενίσχυσης των Περιφερειακών Οικοσυστημάτων» την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022, στις 10:30 π.μ., προσφέροντας τη δυνατότητα διά ζώσης συμμετοχής στη Λάρισα καθώς και online παρακολούθησης μέσω live streaming.

Το συνέδριο παρουσιάζει το ρόλο των Πάρκων Καινοτομίας στη μεταφορά της γνώσης, της επιστημονικής έρευνας και της τεχνολογίας και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο το συγκεκριμένο μοντέλο συνεισφέρει στην τοπική ανάπτυξη.

Στην εκδήλωση αναδεικνύονται καλές πρακτικές από δυναμικούς τομείς της οικονομίας, όπως της Ψηφιακής Υγείας και της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, μέσα από ομιλίες και συζητήσεις εξεχόντων/ουσών ομιλητών/ριών, όπως ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρίστος Δήμας, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Ερευνητής Α’ Βαθμίδος, κ. Δημήτριος Τζοβάρας, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, κ. Γεώργιος Ρουπακιάς, ο Διευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης της Uni Systems, κ. Antony Cassano, η Υπεύθυνη Προγραμμάτων για την Εκπαίδευση Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, κα Έλενα Ζαγλαρίδου, κ.ά.

Το συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε:

– Επιχειρηματίες.

– Startups.

– Δημόσιους Φορείς.

– Εκπαιδευτικούς Προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

– Εκπαιδευτές Ενηλίκων.

– Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των ΑΕΙ.

– Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς Φοιτητές.

– Ερευνητές.

– Λάτρεις της Καινοτομίας.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις με ενημερωτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, όπως το Microsoft workshop «Η Ώρα του Κώδικα: Παιγνιώδης Προγραμματισμός με τη Βοήθεια του Minecraft», η δραστηριότητα «Lino3D: H Καινοτομία του 3D Printing & 3D Scanning Χρησιμοποιώντας Τεχνολογίες Αιχμής», η έκθεση «Από τον Τροχό στην Τεχνητή Νοημοσύνη: Μια Σύντομη Ιστορία της Καινοτομίας – Μέρος Ι », κ.ά.

Χορηγοί του συνεδρίου είναι η Microsoft και το iQnovus, Innovation Center of Quest Group powered by Uni Systems, φορείς υποστήριξης είναι ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης Thess INTEC, το Κέντρο Ικανοτήτων I4byDesign, ο υποψήφιος Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας Health Hub, η εταιρεία SPIRITO Group Marketing and Communication , EIT Food, EIT Health , EKT , IDGC , L-stone Capital, το Κέντρο Ικανοτήτων στον Τομέα της Υγείας και των Φαρμάκων ΠΥΘΕΙΑ και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.

Στις 19 Μαΐου, το Πάρκο Καινοτομίας JOIST θα είναι ανοιχτό για συζήτηση, δικτύωση, και ξεναγήσεις στους χώρους του.