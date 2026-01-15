Οι διαιτητές των βολιώτικων ομάδων στην Α’ Γυναικών

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ανακοινώθηκαν οι διαιτητικές τριάδες για την 14η αγωνιστική της Α’ Εθνικής ποδοσφαίρου Γυναικών. Στα παιχνίδια των βολιώτικων ομάδων έχουμε:

Κυριακή 18/1 (12.00), Βασδέκειο: Α.Σ. Βόλος 2004-ΡΕΑ: Αλεξάνδρα Δεληγιάννη, Σουλτάνα-Ραφαηλία Κουτίνα, Αναστασία Κοσμέτου (ΕΠΣ Λάρισας), παρατηρητής: Περικλής Τουτούκης (ΕΠΣ Τρικάλων).

Κυριακή 18/1 (15.30), γήπεδο Ρουφ “Δ. Γιαννακόπουλος”: Παναθηναϊκός-ΝΠΣ Βόλος: Σταυρούλα Λαμπροπούλου (ΕΠΣ Πειραιώς), Αλεξία Αλεξοπούλου (ΕΠΣ Ξάνθης), Κορίνα-Ευαγγελία Κουρνιώτη (ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής), παρατηρητής: Πολυχρόνης Πολυχρονιάδης (ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής)