Σε ακόμη δέκα αγώνες στην Ελλάδα ο ΣΔΥ Βόλου

Διήμερη εκδρομή στην Πτολεμαΐδα πραγματοποίησε το Σαββατοκύριακο 30/9-1 Οκτωβρίου ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου και έτρεξε στον 14ο Πανελλήνιο Αγώνα Δρόμου ΔΕΗ Μνήμες Λιγνίτη, αποδεχόμενος την πρόσκληση της διοργάνωσης και τη φιλοξενία σε κεντρικό ξενοδοχείο από το Σωματείο εργαζομένων ΔΕΗ «Σπάρτακος».

Ο ΣΔΥΒ ευχαριστεί τους συντελεστές για το τόσο ζεστό κλίμα που δημιούργησαν τις δύο αυτές ημέρες και για τη συνεργασία που υπήρξε για την οργάνωση της αποστολής.

Οι δρομείς από όλη την Ελλάδα είχαν την πρωτόγνωρη εμπειρία να περάσουν τόσο κοντά, τρέχοντας από τα εργοστάσια που επί έναν αιώνα ρευματοδοτούν όλη την Ελλάδα. Παράλληλα τίμησαν τους λιγνιτωρύχους, για τους οποίους γίνεται ο αγώνας: αυτούς που θυσίασαν τη ζωή τους στο βωμό του καθήκοντος για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτούς που συνεχίζουν και σήμερα να κάνουν το ίδιο, κάτω από σκληρές, αντίξοες, απρόβλεπτες και επικίνδυνες συνθήκες. Αυτούς που εργάζονται με ζήλο, αυταπάρνηση και συνέπεια.

Στον αγωνιστικό τομέα, η Τόνια Τσιρογιάννη στέφθηκε νικήτρια της γενικής κατάταξης των γυναικών στην απόσταση των 5 χιλιομέτρων. Ο Αμβρόσιος Δημητριάδης με 19:03 και ο Απόστολος Κουτσουμπές με 19:39 ήταν οι γρηγορότεροι του συλλόγου στα 5χλμ. Στον Ημιμαραθώνιο, την 11η θέση κατέλαβε ο Κώστας Τσεκερίδης με 1:36:37. Όμορφη στιγμή αποτέλεσε ο τερματισμός της Βούλας Μακεδόνα στην τελευταία θέση συνοδευόμενη από τις μοτοσυκλέτες της Αστυνομίας και υπό τις επευφημίες των θεατών.

Αναλυτικά οι συμμετοχές του ΣΔΥ Βόλου στην Πτολεμαΐδα:

Ημιμαραθώνιος

11 Κώστας Τσεκερίδης 1:36:37

30 Κώστας Παλάντζας 1:50:06

34 Γιώργος Παπαιωάννου 1:52:09

74 Ιάκωβος Τζανίδης 2:25:33

9η Βούλα Μακεδόνα 2:56:16

5 χιλιόμετρα

10 Αμβρόσιος Δημητριάδης 19:03

13 Απόστολος Κουτσουμπές 19:39

14 Γιάννης Ζήσης 19:40

26 Αχιλλέας Καλαμάκης 20:48

41 Γιώργος Αλμπανούδης 23:27

44 Χαράλαμπος Γιώτας 23:47

1η Τόνια Τσιρογιάννη 24:06

23η Ελένη Κεχαγιά 33:18

72η Ευμορφία Ντόβα 1:10:41

Ο 10ος Αγώνας Ορεινού Τρεξίματος «ΞεΣκουριάΖω» έγινε στις Σκουριές Χαλκιδικής και οι συμμετοχές του ΣΔΥΒ στον αγώνα ήταν εννέα. Στα 24 χιλιόμετρα ο Κωνσταντίνος Χαρντ ήταν 47ος με 3:12:18. Ακολούθησε 69ος ο Κώστας Καλαγκάνης με 3:28:05, 83ος ο Γιάννης Φιλομούζης 3:39:12, 105ος ο Αλέξανδρος Τσιγάρας 3:54:50 και 9η η Αφροδίτη Ροντογιάννη 3:54:53.

Στα 14 χιλιόμετρα ο Στέργιος Κουσκουρίδας κατέλαβε την 24η θέση γενικής και την 3η στη κατηγορία με 1:47:37. 91ος ήταν ο Ντίνος Πεταλωτής με 2:28:13 και 25η η Γεωργία Ζουρνατζόγλου με 2:40:56. Τέταρτος στον αγώνα των 5χλμ τερμάτισε ο νεαρός Βασίλης Κουσκουρίδας με 23:50.

Ο αγώνας «Δρόμος Δυτικός 2023» έγινε από τους Δήμους Παύλου Μελά, Κορδελιού- Ευόσμου και Αμπελοκήπων-Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη και ο Λευτέρης Χουρδάκης ήταν 5ος στα 10χλμ 41.54.

Στο Sea run Chalkida ο Χρήστος Βαλιάντζας ήταν 20ος στον Ημιμαραθώνιο με 1.42.44.

Στο 12ο Spetses Mini Marathon ο Αλέξανδρος Λουλούδης τερμάτισε τα 25 χιλιόμετρα σε 2:11:42. Όλοι αυτοί οι αγώνες έγιναν την Κυριακή 1 Οκτωβρίου.

Μία ημέρα πριν στο 2o Sterea Run – Lamia Night & Run 2023 & 2ο City Trail, 4ος ήταν στα 10 χιλιόμετρα ο Θανάσης Χάδος με 36:48 και 42ος ο Χαράλαμπος Ταγάρας με 48:56. Στα 2,5 χιλιόμετρα ο Πάνος Κακογιάννης ήταν 21ος με 11.20.

12ος γενικής και 1ος στην κατηγορία με 31:17 τερμάτισε ο Μάκης Κοσμίδης στον 2ο Γίγωνο Δρόμο 7,5 χιλιομέτρων που έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής.

Η Έλλη Τασιά σε λιγότερο από 20 ώρες έτρεξε σε τρεις αγώνες που έγιναν στην Αθήνα. Το απόγευμα του Σαββάτου (30/9) αγωνίστηκε στο Athens Company Run 5χλμ στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ με χρόνο 37:16. Το πρωί της Κυριακής συμμετείχε στο Ζάππειο στο Greece Race for the Cure 5χλμ που γίνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe. Αμέσως μετά πήγε στη Νέα Σμύρνη και έτρεξε στα 2,5 χιλιόμετρα του 7ου Αγώνα Ιστορικής Μνήμης, καθώς οι μεγαλύτερες αποστάσεις είχαν ολοκληρωθεί.