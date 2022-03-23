Το πρόγραμμα αγώνων της ΕΠΣΘ το ερχόμενο σαββατοκύριακο 26-27 Μαρτίου

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΕΠΣΘ ανακοινώνει το πρόγραμμα αγώνων της ΕΠΣΘ για το ερχόμενο σαββατοκύριακο 26 και 27 Μαρτίου 2022. Αναλυτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα παιχνίδια των play off και των play out τόσο για την Α’ όσο και για την Β’ ΕΠΣΘ. Επίσης, την Κυριακή 27 Μαρτίου θα διεξαχθεί και το εξ αναβολής παιχνίδι ανάμεσα σε Σκιάθο και Αγχίαλο. Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Α’ ΕΠΣΘ
PLAY OFF
ΑΓΩΝ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
PLAY OFF 4 26-Μαρ-22 16:00 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΥΡΑΣΟΣ ΤΟΞΟΤΗΣ
PLAY OFF 4 26-Μαρ-22 16:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ
PLAY OFF 4 26-Μαρ-22 16:00 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ
PLAY OFF 4 27-Μαρ-22 16:00 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΡΗΓΑΣ Φ. ΑΚΡΟΠΟΛΗ
PLAY OUT
ΑΓΩΝ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΕΞ 27-Μαρ-22 12:00 ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΚΙΑΘΟΣ ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ
Β’ ΕΠΣΘ
PLAY OFF
ΑΓΩΝ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
PLAY OFF 1 26-Μαρ-22 16:00 ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ ΙΑΣΩΝ ΑΜ
PLAY OFF 1 27-Μαρ-22 11:00 ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΕΛ ΝΗΛΕΑΣ ΑΠΟΒ
PLAY OFF 1 27-Μαρ-22 11:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ
PLAY OFF 1 27-Μαρ-22 16:00 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΠ
PLAY OUT
ΑΓΩΝ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
PLAY OUT 1 26-Μαρ-22 20:00 ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ ΧΛΟΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ
PLAY OUT 1 27-Μαρ-22 11:00 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΑ ΝΙΚΗΣ ΑΘΛΟΣ
PLAY OUT 1 27-Μαρ-22 16:00 ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
PLAY OUT 1 27-Μαρ-22 19:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ.