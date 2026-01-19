21χρονη κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση από τον θείο της

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ερευνούν οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές στη Ρόδο, μετά από καταγγελία 21χρονης, η οποία υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα από τον 41χρονο θείο της, μέσα στο σπίτι της, τις πρώτες πρωινές ώρες της 17ης Ιανουαρίου 2026.

Ειδικότερα, η 21χρονη κατήγγειλε ειδικότερα ότι ο 41χρονος μετέβη στο κρεβάτι όπου βρισκόταν και φέρεται να αποπειράθηκε να τη φιλήσει τουλάχιστον 3 φορές. Η ίδια υποστηρίζει ότι δέχθηκε θωπείες σε διάφορα σημεία του σώματός της, καθώς και στα οπίσθια, ενώ έγινε προσπάθεια θώπευσης κάτω από το εσώρουχο, την ώρα που κοιμόταν και όπως ισχυρίζεται ήταν σε κατάσταση μέθης.

Αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του 41χρονου και τον συνέλαβαν.

Κατά την εξέτασή του, ο 41χρονος φέρεται να έκανε χρήση του δικαιώματος σιωπής.

Η Εισαγγελέας Υπηρεσίας άσκησε σε βάρος του 41χρονου κακουργηματικές διώξεις για την αποδιδόμενη πράξη. Από το σημείο αυτό και μετά, η υπόθεση περνά στο κρίσιμο στάδιο της δικαστικής αξιολόγησης, όπου θα συνεκτιμηθούν όλα τα δεδομένα και θα κριθεί η περαιτέρω ποινική μεταχείριση.

Πηγή: dimokratiki