Η Σενεγάλη κατέκτησε το Κύπελλο Εθνών Αφρικής σε άκρως επεισοδιακό τελικό

Η Σενεγάλη κατέκτησε το Κύπελλο Εθνών Αφρικής για δεύτερη φορά στην ιστορία της, επικρατώντας με 1-0 του Μαρόκου μέσα σε μαροκινό έδαφος, σε έναν τελικό που εξελίχθηκε σε θρίλερ και κρίθηκε στην παράταση.

Σε έναν από τους πιο δραματικούς τελικούς στην ιστορία της διοργάνωσης, η Σενεγάλη λύγισε το Μαρόκο με γκολ στην παράταση και σήκωσε το Κύπελλο Εθνών Αφρικής μέσα στην έδρα των αντιπάλων της. Ο αγώνας είχε ένταση, αμφισβητούμενες φάσεις, χαμένες ευκαιρίες και πρωτοφανή γεγονότα στις καθυστερήσεις, πριν οι Σενεγαλέζοι πανηγυρίσουν τον τίτλο σε ένα περιβάλλον απόλυτης έντασης. Το “χρυσό” γκολ πέτυχε Πάπε Γκέιγ στο 94′ της παράτασης.

Πιο μπροστά, στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων του κανονικού αγώνα, το Μαρόκο κέρδισε πέναλτι, με τον τελικό να μετατρέπεται σε θρίλερ. Ο προπονητής της Σενεγάλης, μάλιστα, ζήτησε από τους παίκτες του να αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο!

Όμως, ο αρχηγός της ομάδας, Σαντιό Μανέ, τους κάλεσε να επιστρέψουν, με το παιχνίδι να συνεχίζεται κανονικά.

Ο Μπραχίμ Ντίαζ ανέλαβε την εκτέλεση στο 90+13′, επιλέγοντας να χτυπήσει αλά πανένκα, όμως ο Μεντί έμεινε στο κέντρο της εστίας και απέκρουσε, στέλνοντας τον τελικό στην παράταση, έπειτα από πρωτοφανή γεγονότα για αγώνα ποδοσφαίρου.

Στο τέταρτο λεπτό της παράτασης η Σενεγάλη άνοιξε το σκορ με ένα εντυπωσιακό γκολ του Γκέιγ, σοκάροντας το Μαρόκο και παίρνοντας προβάδισμα στον τελικό.

Το Μαρόκο άγγιξε την ισοφάριση στο 104′, όταν ο Ελ-Νεσίρι πήρε την κεφαλιά μέσα από την περιοχή, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ. Οι γηπεδούχοι έχασαν ακόμη μία τεράστια ευκαιρία στο 110′, με την κεφαλιά του Άγκερντ να σταματά στο δοκάρι, ενώ στην επαναφορά οι Μαροκινοί δεν κατάφεραν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα του Μεντί.

Η Σενεγάλη έχασε τεράστια ευκαιρία να “κλειδώσει” τον τίτλο στο 111′, όταν ο Εντιάιγ υποδέχθηκε τη μπάλα και βρέθηκε τετ-α-τετ με τον Μπόνο. Ο τερματοφύλακας του Μαρόκου τον νίκησε στην πρώτη προσπάθεια, όμως στην επαναφορά ο παίκτης των φιλοξενούμενων αστόχησε προ κενής εστίας.

Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της λήξης και η Σενεγάλη πανηγύρισε την κατάκτηση του δεύτερου Κυπέλλου Εθνών Αφρικής στην ιστορία της, επικρατώντας με 1-0 του Μαρόκου μέσα στην έδρα του.