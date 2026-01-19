80χρονος οδηγός έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων και έχασε τη ζωή του

Το αυτοκίνητο που έπεσε σε γκρεμό / Φωτό patris.gr
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (19/1/2026) στη Μεσαρά στην περιοχή στα Καπετανιανά στο Ηράκλειο, όταν ηλικιωμένος άνδρας έχασε την ζωή του σε τροχαίο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το patris.gr για το τροχαίο στο Ηράκλειο, ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό ύψους 30 μέτρων, με τον οδηγό να εντοπίζεται αργότερα χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να ανασύρουν τον άτυχο 80χρονο.

Το αγροτικό αυτοκίνητο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ ο άτυχος άνδρας βρέθηκε εκτός οχήματος χωρίς τις αισθήσεις του.

