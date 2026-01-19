Δήμος Αλμυρού: Κλειστή η ιρλανδική διάβαση του Ξηριά

Από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Αλμυρού ανακοινώνεται πως -εξαιτίας της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών- η ιρλανδική διάβαση του χειμάρρου Ξηριά θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεότερης ανακοίνωσης.
Η κυκλοφορία από και προς τον Πλατανο θα διεξάγεται μέσω του παράπλευρου δρόμου της Ε.Ο. όπως γίνεται σε παρόμοιες περιπτώσεις.

