«Είχα πρόβλημα με τα χάπια, δεν μπορούσα να σταματήσω»

Ο Matthew Perry ήταν μια αγαπημένη προσωπικότητα που έγινε διάσημος για το ρόλο του στην εμβληματική κωμική σειρά «Τα Φιλαράκια». Με το γρήγορο πνεύμα του, τον σαρκασμό και τον άψογο κωμικό συγχρονισμό του, ο Perry κατέκτησε τις καρδιές εκατομμυρίων τηλεθεατών και έγινε ένα από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα της βιομηχανίας του θεάματος.

Για δέκα χρόνια, από το 1994 έως το 2004, υποδυόταν τον αξέχαστα σαρκαστικό Chandler Bing στην επιτυχημένη κωμική σειρά «Τα Φιλαράκια» του NBC. Ο Chandler ήταν ένας ρόλος που του χάρισε μια υποψηφιότητα Emmy για το βραβείο καλύτερου ηθοποιού σε κωμική σειρά το 2002.

Ωστόσο, η πραγματική ζωή του Perry δεν είχε τόσο γέλιο όσο η κωμική σειρά που τον έκανε αγαπητό. Η δική του ιστορία έμοιαζε περισσότερο με δράμα. Ο εθισμός του στα συνταγογραφούμενα χάπια, οι προσπάθειες απεξάρτησης και τα αναπάντεχα σκάνδαλα είναι εκείνα τα στοιχεία που τον σημάδεψαν.

Η πορεία προς την επιτυχία

Ο Matthew Perry γεννήθηκε στις 19 Αυγούστου 1969 στο Γουίλιαμστον της Μασαχουσέτης, από πατέρα ηθοποιό και μητέρα δημοσιογράφο.

Σε ηλικία 15 ετών μετακόμισε στο Λος Άντζελες με όνειρο να γίνει ηθοποιός. Έτσι, μόλις τελείωσε το σχολείο πήρε ένα ρόλο στη σειρά Second Chance. Ενώ στη μεγάλη οθόνη βρέθηκε για πρώτη φορά το 1988 με την ταινία «A Night in the Life of Jimmy Reardon».

Το 1990 συμμετείχε στην κωμική σειρά Sydney, ενώ το 1991 έκανε μια γκεστ εμφάνιση στα Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς. Το 1993 πρωταγωνίστησε στη σειρά Home Free, ενώ έναν χρόνο αργότερα αποτέλεσε την τελευταία προσθήκη ενός καστ που θα έγραφε ιστορία. Η σειρά αρχικά θα λεγόταν «Six of One» αλλά τελικά ονομάστηκε «Friends».

Η επιτυχία που σημείωσαν τα «Φιλαράκια» ήταν τόσο μεγάλη, που οι έξι ηθοποιοί που πρωταγωνίστησαν στα μάτια των τηλεθεατών παραμένουν μέχρι και σήμερα ταυτισμένοι με τους ρόλους τους.

Ο ρόλος του Chandler, όμως, διέφερε πολύ από τη ζωή του Matthew.

Το αλκοόλ και τα προβλήματα ψυχικής υγείας

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Perry είχε ένα ατύχημα με τζετ σκι το 1997. Εκείνη ήταν η περίοδος που εθίστηκε στο συνταγογραφούμενο Vicodin, το οποίο του χορήγησαν οι γιατροί.

«Το έκανα και ένιωσα καλύτερα από ό,τι ένιωσα ποτέ στη ζωή μου. Είχα μεγάλο πρόβλημα με τα χάπια και το αλκοόλ και δεν μπορούσα να σταματήσω», είχε αναφέρει ο ίδιος στη βιογραφία του με τίτλο «Friends, Lovers & Terrible Thing».

Η επιτυχία της ολοκαίνουριας τότε σειράς «Friends», έκανε την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη για εκείνον. «Ήμουν στα Φιλαράκια από την ηλικία των 24 έως τα 34 μου», είχε αναφέρει ο ίδιος. «Οι έξι μας ήμασταν παντού συνέχεια. Από την οπτική γωνία ενός αγνώστου, θα φαινόταν ότι τα είχα όλα. Στην πραγματικότητα ήταν μια πολύ μοναχική περίοδος για μένα, επειδή υπέφερα από αλκοολισμό».

Όλοι γνώριζαν για το πρόβλημά του, αλλά οι παραγωγοί είχαν σταθεί τότε στο πλευρό του, γιατί «Φιλαράκια χωρίς εκείνον δεν μπορούσαν να υπάρξουν. Μετά το τέλος της σειράς και οι 6 βασικοί πρωταγωνιστές της σειράς, εκτός από πάμπλουτοι ήταν και περιζήτητοι. Ο Perry έκανε κάποιες ταινίες, διατήρησε σε ένα καλό επίπεδο την καριέρα του, αλλά έπεσε ξανά στην παγίδα των καταχρήσεων, αυτή τη φορά με οπιοούχα ναρκωτικά. Μέχρι που όπως αποκαλύπτει για πρώτη φορά, έφτασε ένα βήμα πριν τον θάνατο. Βασικά είναι σαν να πέθανε και να ξαναγγενήθηκε.

«Οι γιατροί είπαν στην οικογένειά μου, ότι είχαν 2% πιθανότητες να ζήσω. Ήμουν σε κώμα και ένα μηχάνημα έκανε τους πνεύμονες και την καρδιά μου να λειτουργούν. Το έντερό μου ήταν κατεστραμμένο σε ένα μεγάλο ποσοστό. Σχεδόν κανείς δεν επιβιώνει όταν μπαίνει σε αυτό το μηχάνημα». Τότε, όταν συνήλθε κατάλαβε ότι ο Θεός του έδωσε μία δεύτερη ευκαιρία.

Πηγή: https://www.queen.gr/