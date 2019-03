0 SHARES Share Tweet

Ο χώρος των αυτόνομων οχημάτων σημειώνει ταχεία πρόοδο. Ωστόσο, εξακολουθεί να απαιτείται η παρουσία ανθρώπων οδηγών, προκειμένου να αντιδρούν σε κινδύνους οι οποίοι δεν εντοπίζονται εγκαίρως από το σύστημα. Σε αυτό το πλαίσιο, νέα έρευνα από το Rice University και το Texas Tech University έδειξε πως οι οδηγοί συχνά δεν εντόπιζαν τους κινδύνους οι οποίοι διέφευγαν της προσοχής του οχήματος. Κι αυτό το φαινόμενο φαίνεται να επιδεινώνεται όσο περισσότερο οι οδηγοί τα χρησιμοποιούν.

Η μελέτη, με τίτλο «Driver Vigilance in Automated Vehicles: Effects of Demands on Hazard Detection Performance», θα εμφανιστεί στο επόμενο τεύχος του Human Factors.

Οι ερευνητές εξέτασαν τη συμπεριφορά 60 οδηγών που επέβαιναν σε εξομοιωτές αυτόνομων οχημάτων. Όπως είχαν πει στους οδηγούς, λόγω της αυτοματοποίησης δεν θα χρειαζόταν να χειρίζονται το τιμόνι, το γκάζι ή το φρένο. Επίσης, τους ζητήθηκε να κοιτούν τον δρόμο για οχήματα που σταματούσαν επικίνδυνα σε διασταυρώσεις κι έμπαιναν στη λωρίδα του οδηγού, κάτι που συνιστούσε κίνδυνο τον οποίο τα αυτόνομα οχήματα δεν μπορούσαν να αντιληφθούν. Οι συμμετέχοντες επίσης έπρεπε να διακρίνουν οχήματα που σταματούσαν με ασφάλεια ή επικίνδυνα στις διασταυρώσεις.

Όπως προέκυψε, η ακρίβεια των οδηγών έπεσε κατά 7% με 21% στην 40λεπτη εξομοίωση. Ακόμη και μέσα στα πρώτα 10 λεπτά, ο βαθμός επιτυχίας ήταν, στην καλύτερη των περιπτώσεων, κοντά στο 88%, υποδεικνύοντας πως από όλους τους οδηγούς διέφυγαν κάποιοι κίνδυνοι.

Η Πατ ΝτεΛούτσια, καθηγήτρια Ψυχολογικών Επιστημών στο Rice και μια εκ των συντελεστών της έρευνας, είπε πως μια πιθανότητα είναι οι άνθρωποι να συνηθίσουν την οδήγηση να την αναλαμβάνουν τα αυτοκίνητα και να επαναπαυθούν, μειώνοντας την επαγρύπνησή τους. Σε συνδυασμό με προηγούμενες έρευνες που έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι δεν είναι καλοί στο να αντιλαμβάνονται κινδύνους που προκύπτουν σποραδικά, και με πως με το πέρασμα του χρόνου η δυνατότητα αντίδρασης μειώνεται, η νέα μελέτη «υποδεικνύει πως το φαινόμενο της δυσκολίας στην αποτελεσματική παρακολούθησε με το πέρασμα του χρόνου επεκτείνεται στην επίβλεψη αυτόνομου οχήματος».

«Η κατακλείδα είναι πως, μέχρι τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης να είναι πλήρως αξιόπιστα και να μπορούν να ανταποκριθούν σε όλες τις καταστάσεις, ο οδηγός πρέπει να παραμένει σε επαγρύπνηση και να είναι έτοιμος να πάρει τον έλεγχο» είπε ο Έρικ Γκρίνλι, επίκουρος καθηγητής Ψυχολογικών Επιστημών στο Texas Tech κι επικεφαλής συντάκτης της έρευνας.