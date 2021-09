13 Shares Share Tweet

«Δώσανε μόνο επί θητείας τους 5 και πλέον εκατομμύρια ευρώ για να ολοκληρώσουν το parking της Φιλελλήνων. Έκαναν εγκαίνια που θυμίζουν άλλες εποχές της δεκαετίας του ’70. Έφεραν επίσης ως καλοί και σεβαστικοί Χριστιανοί και κόλλυβα στο δημοτικό συμβούλιο (να θυμίζω κόλλυβα βέβαια προσφέρουν από τη μεριά του πεθαμένου) άρα ο απαραίτητος χαβαλές τους έγινε. Και παρόλα αυτά θεωρούν οι «ψυχούλες» πως δεν το έχει μάθει ακόμα ο κόσμος και πρέπει και να ενταχθεί στην προβολή της πόλης. Κάπως έτσι λοιπόν να το κονδύλι 25 χιλ για ΜΜΕ της περιοχής για να μη χαλάμε και τις καρδιές μας. Keep your friends close and your Media closer. Κοτζάμ φούρνο Βενέτη μας φέρνουν μην είμαστε και αχάριστοι. Όχι ότι το ότι με την απόφαση να νοικιαστεί το ισόγειο ως ενιαίος χώρος ήταν δεδομένο πως μόνο μεγάλο ψάρι μπορούσε να δώσει τέτοιο μίσθωμα. Ήταν που θα έβαζαν και πλάτη για την τοπική επιχειρηματικότητα. Να δούμε τώρα τι πτώση τζίρου θα έχουν αρτοποιοί και ζαχαροπλάστες της περιοχής. Αλλά βρίσκουν και τα κάνουν αφού όπως λένε »είδατε καμιά αντίδραση» ;» ανέφερε ο επικεφαλής της δημοτικής κίνησης «Μαζί για το Βόλο», δημοτικός σύμβουλος, κ. Ιάσονας Αποστολάκης.