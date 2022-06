Δύο Ευρωπαϊκά προγράμματα Εράσμους απ΄ το 9ο Δημοτικό σχολείο Νέας Ιωνίας

0 Shares Share Tweet

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2021-2022 το 9ο Δημοτικό σχολείο Νέας Ιωνίας συνέχισε την υλοποίηση 2 Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Εράσμους. Το πρώτο που είχε τίτλο: «Τhink and Create your Own Hobbies” συμμετείχαν εκτός από μας σχολεία από την Πορτογαλία, τη Βουλγαρία, την Λετονία, την Ισπανία και την Τουρκία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «πέρα από τις δραστηριότητες που έγιναν στο σχολείο στη διάρκεια της χρονιάς, έγιναν και δυο μετακινήσεις με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου. Η πρώτη μετακίνηση έγινε την εβδομάδα από 7- 12 Φεβρουαρίου 2022 στη Μπράγκα της Πορτογαλίας και η δεύτερη μετακίνηση το διάστημα από 27 Μαρτίου – 1 Απριλίου στη Σόφια της Βουλγαρίας. Με τη λήξη της φετινής σχολικής χρονιάς στο χώρο του σχολείου έγινε η τελική γιορτή με ένα από τα βασικά θέματα του προγράμματος που είναι το Δράμα, η Μουσική και ο Χορός. Στη γιορτή συμμετείχαν όλες οι τάξεις του σχολείου που η καθεμιά είχε να επιδείξει κάποιες από τις παραπάνω δραστηριότητες. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και την επόμενη σχολική χρονιά με λήξη τον Ιανουάριο του 2023 με την επίσκεψη των εταίρων στη χώρα μας.

Το δεύτερο πρόγραμμα με τίτλο: “Little Farmers meet Fields/Grow and Eat” λόγω της πανδημίας, έχει παραταθεί μέχρι τον Αύγουστο του 2023. Σε αυτό συμμετέχουν μαθητές και εκπαιδευτικοί από την Τουρκία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα. Στη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς σε χώρο του σχολείου μας δημιουργήθηκε σχολικός κήπος. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν και να γίνουν οι «Μικροί Αγρότες». Μέσα από δραστηριότητες φρόντισαν τον κήπο, φύτεψαν λαχανικά και βότανα και τέλος γεύτηκαν τα προϊόντα που παράχθηκαν από τα φυτά. Με το πρόγραμμα αυτό οι μαθητές απέκτησαν γεωργικές δεξιότητες, οικολογική συνείδηση και ανέπτυξαν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Για την επόμενη σχολική χρονιά προβλέπονται μετακινήσεις στις παραπάνω χώρες έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να δουν από κοντά τον τρόπο καλλιέργειας διαφόρων προϊόντων που υπάρχουν στις χώρες αυτές.

Ευελπιστούμε ότι η πανδημία δεν θα είναι τροχοπέδη στις παραπάνω δραστηριότητες και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να τελειώσουν τα προγράμματα χωρίς προβλήματα».