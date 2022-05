Η Πρωτοβουλία No Burn για το διήμερο ενίσχυσης του περιβαλλοντικού αγώνα

2 Shares Share Tweet

Η τέχνη ανέκαθεν λειτουργούσε ως μέσο αμφισβήτησης, κοινωνικής χειραφέτησης και διαμόρφωσης πολιτικών ιδεών και πολιτικής πράξης. Σήμερα, βγαίνοντας από μια διετία κοινωνικής απομόνωσης και μπαίνοντας ακόμα πιο βαθιά σε μια περίοδο βάρβαρης φτωχοποίησης, διάλυσης κάθε έννοιας κοινωνικής πρόνοιας, απώλειας δικαιωμάτων που είχαν κατακτηθεί με αιματηρούς αγώνες, και ανελέητης λεηλασίας της φύσης, η τέχνη αποτελεί τον πολύτιμο συνοδοιπόρο των κινημάτων που τόσο μας λείπει. Τον συνοδοιπόρο εκείνον που μας εμπνέει, μας εμψυχώνει, δημιουργεί και ισχυροποιεί τους δεσμούς μεταξύ μας και μας προσφέρει ζωτικό χώρο για ανάσες ελευθερίας, που τόσο έχουμε ανάγκη για να συνεχίσουμε τους αγώνες μας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πρωτοβουλία κατά της καύσης σκουπιδιών No Burn.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το διήμερο καλλιτεχνικό φεστιβάλ έκφρασης κι αντίστασης που διοργάνωσαν οι Support Earth στο Βόλο στις 21-22 Μαΐου για την ενίσχυση του περιβαλλοντικού αγώνα, ο οποίος δεν μπορεί παρά να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κοινωνικών και πολιτικών αγώνων, έπαιξε επάξια αυτόν τον ρόλο και με το παραπάνω! Στο φεστιβάλ, εκτός από τους Support Earth, συμμετείχαν τοπικές συλλογικότητες του Βόλου, όπως η Πρωτοβουλία NO BURN, οι Ενεργοί Πολίτες κα. Mας δόθηκε ακόμα η ευκαιρία να συναντηθούμε από κοντά και να συνομιλήσουμε με συναγωνίστριες και συναγωνιστές από τα «Ελεύθερα Βουνά Χωρίς Αιολικά», από την «Πρωτοβουλία Αθήνας για τα Άγραφα», από την «Κίνηση για την Προστασία των Νησίδων», από την τριεθνή πρωτοβουλία ενάντια στον πόλεμο και τις εξορύξεις «Μας σκάβουν τον Λάκκο / Kazma Birak / Don’t dig it» και από άλλες συλλογικότητες.

«Επίσης ακούσαμε με συγκίνηση και οργή τον Γιάννη Μάγγο να περιγράφει τον αγώνα που δίνουν ακόμα και για το αυτονόητο δικαίωμα να φέρουν ενώπιον των δικαστηρίων τον βασανισμό που υπέστη από την αστυνομία ο Βασίλειος Μάγγος, ώστε να εξεταστεί η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες», αναφέρει η πρωτοβουλία No Burn.

Το πρωί του Σαββάτου, μαζί με τον «Χαρούλη» -μια πεντάμετρη μαριονέτα-, τις Οιστρογόνες και τους Caracatu, ξεσηκώσαμε την πόλη με μια πορεία διαφορετική και κεντρικό σύνθημα «Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία, αγώνας για τη γη και την ελευθερία». Το απόγευμα, τα παιδιά γέλασαν αλλά και ευαισθητοποιήθηκαν περιβαλλοντικά με κουκλοθέατρο, Καραγκιόζη και ακροβάτες εν πλω, ενώ τα μεγαλύτερα «παιδιά» τραγουδήσαμε και χορέψαμε στους ήχους που μας πρόσφεραν απλόχερα πλειάδα μουσικών σχημάτων. Την Κυριακή, την πεζοπορία στο μονοπάτι του Βασίλειου Μάγγου ακολούθησε κινηματικός διάλογος στην πλατεία των Σταγιατών, από τον οποίο το βασικό συμπέρασμα ήταν πως ακόμα και αν δικαιωθούν κάποια από τα αιτήματά των περιβαλλοντικών μας αγώνων, αν δεν ανατρέψουμε το σύστημα που γεννά την αδικία, τη φτωχοποίηση και τη λεηλασία της φύσης, αυτές οι νίκες θα είναι παροδικές. Το φεστιβάλ έκλεισε με stand-up comedy και σύντομο γλέντι, καθώς η επιστροφή των Αθηναίων στη βάση τους μας περιόριζε χρονικά, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Με δεδομένη την ύφεση που βρίσκεται το κίνημα κατά της καύσης στον Βόλο αυτή την περίοδο, η συμμετοχή του κόσμου στα δρώμενα ήταν από ικανοποιητική έως μεγάλη και ευελπιστούμε να αντικατοπτριστεί αυτή η συμμετοχή και στη συνέχεια του αγώνα μας, επισημαίνει η πωτοβουλία.

Η Πρωτοβουλία No Burn στήριξε ενεργά το διήμερο. Συμμετείχε στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε, στη μουσική πορεία με δικό της πανό, στις καλλιτεχνικές/μουσικές εκδηλώσεις, καθώς και στη συζήτηση που έγινε στην πλατεία των Σταγιατών. Ευχαριστούμε θερμά τους Support Earth για τη διοργάνωση ενός πραγματικά μοναδικού διήμερου για τον Βόλο, όπως και τις καλλιτέχνιδες και τους καλλιτέχνες που το πλαισίωσαν με την ψυχή τους και την τέχνη τους!