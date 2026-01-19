Κλειστές 4 στις 10 χειρουργικές αίθουσες λόγω έλλειψης προσωπικού

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στο ότι το πραγματικό «μποτιλιάρισμα» στα χειρουργεία του ΕΣΥ δεν αντιμετωπίζεται με τα απογευματινά χειρουργεία, αλλά με το άνοιγμα των κλειστών χειρουργικών αιθουσών, επιμένει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), κ. Μιχάλης Γιαννάκος. Όπως τονίζει, παρότι μέσα σε έναν χρόνο πραγματοποιήθηκαν 11.342 απογευματινά χειρουργεία, «δεν επιλύουν το πρόβλημα», καθώς στα νοσοκομεία παραμένει ανενεργό ένα μεγάλο κομμάτι των υποδομών.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, στη χώρα υπάρχουν περίπου 1.000 ανεπτυγμένες χειρουργικές αίθουσες, όμως λειτουργούν οι 600. Δηλαδή, περίπου το 40% παραμένει κλειστό, κυρίως λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού. «Οι χειρουργικές αίθουσες είναι υπερσύγχρονες – έγιναν πολλές δωρεές την περίοδο της πανδημίας και διατέθηκαν εθνικοί και κοινοτικοί πόροι. Μην ξεχνάμε ότι τότε οι κλειστές αίθουσες χρησιμοποιήθηκαν ως ΜΕΘ», σημειώνει ο κ. Γιαννάκος. Το πρόβλημα, όπως υποστηρίζει, είναι ότι «για να λειτουργήσουν οι 400 χειρουργικές αίθουσες που είναι κλειστές, χρειαζόμαστε αναισθησιολόγους και, κυρίως, νοσηλευτικό προσωπικό».

Η έλλειψη αυτή, κατά την ΠΟΕΔΗΝ, οδηγεί και σε φυγή γιατρών. «Πολλοί επεμβατικοί γιατροί παραιτούνται από τα νοσοκομεία, επειδή δεν τους διατίθενται χειρουργικές αίθουσες προκειμένου να χειρουργήσουν ασθενείς. Προτιμούν τον ιδιωτικό τομέα ή το εξωτερικό», αναφέρει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, υπογραμμίζοντας ότι η πλήρης λειτουργία των αιθουσών θα μπορούσε να αποτελέσει και κίνητρο παραμονής στο ΕΣΥ.

Για την κάλυψη των κενών, ο κ. Γιαννάκος τονίζει ότι δεν αρκούν οι προκηρύξεις αλλά «χρειάζονται κίνητρα, γενναίες αυξήσεις των μισθών, ένταξη στα ΒΑΕ και μονιμοποίηση των συμβασιούχων».

Πηγή: https://www.ygeiamou.gr/