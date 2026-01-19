Κινηματογραφικό «λίφτ» στον Κίσσαβο-Ο συρόμενος αναβατήρας που εντυπωσιάζει

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Με φόντο την άγρια ομορφιά του Κισσάβου και εικόνες που παραπέμπουν σε κινηματογραφικό σκηνικό, εντυπωσιάζει ο συρόμενος σχοινοσιδηρόδρομος που έχει τοποθετηθεί στην ορεινή ζώνη του βουνού, προσελκύοντας το ενδιαφέρον επισκεπτών και φίλων της φύσης. Πρόκειται για ένα ski lift μήκους περίπου 330 μέτρων, το οποίο λειτουργεί ως «λίφτ στον Κίσσαβο», προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία ανάβασης μέσα σε ένα τοπίο σπάνιας φυσικής ομορφιάς.

Οι αποκλειστικές φωτογραφίες που ανάρτησε ο Αντώνης Γατσουνιας αποτυπώνουν με εντυπωσιακό τρόπο τη διαδρομή του συρόμενου αναβατήρα. Η αίσθηση της κίνησης μέσα στο χιονισμένο φυσικό ανάγλυφο, σε συνδυασμό με τη θέα που ανοίγεται προς τον θεσσαλικό κάμπο, δημιουργεί ένα σκηνικό που δύσκολα αφήνει ασυγκίνητο τον επισκέπτη.

Τα «κινηματογραφικά» πλάνα που καταγράφονται αναδεικνύουν τις δυνατότητες της περιοχής και επιβεβαιώνουν ότι ο Κίσσαβος μπορεί να εξελιχθεί σε πόλο έλξης για επισκέπτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες στη φύση.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: onlarissa.gr