«Βιβλίο και Πολιτισμός» κάθε Σάββατο στο Ράδιο ΕΝΑ με την Σοφία Νικολάου

Αυτό το Σάββατο στην εκπομπή «Βιβλίο και Πολιτισμός» του ράδιο Ένα 102,5 στις 10:15, που επιμελείται και παρουσιάζει η Σοφία Νικολάου θα φιλοξενήσουμε τον Νίκο Μπακουνάκη και το βιβλίο του «Όταν έπεσα στο μελανοδοχείο» που κυκλοφόρησε από τις εκ. Πόλις, 2021. Ο Τίτλος του βιβλίου είναι εμπνευσμένος από μια φράση του βιβλίου του Πολ Μοράν «Βενετίες» και το οποίο ο συγγραφέας το διαβάζει καθ’ οδόν προς την Αίγινα το καλοκαίρι του 1996. Αυτοβιογραφικό κατά κάποιο τρόπο το βιβλίο του Νίκου Μπακουνάκη αλλά όχι μόνο η αφήγηση του στηρίζεται, όπως μας πληροφορεί ο ίδιος, «εν πολλοίς στα ημερολόγια του, αλλά δανείζεται επίσης πολλά στοιχεία από τον δοκιμιακό λόγο, τη λογοτεχνική κριτική, το literary journalism και τη media history». Σε τρία μέρη χωρισμένο το βιβλίο: το πρώτο τιτλοφορείται «πώς γίνεσαι» αναγνώστης πρώτα απ’ όλα και πώς η ανάγνωση είναι μια διαδικασία επίπονη για να βρεις τον εαυτό σου και να φτάσεις να οργανώσεις ένα ένθετο όπως εκείνο του Βήματος ενός βρισκόμαστε στο μέσο ενός πολιτισμικού κατακλυσμού και διάδοσης της πληροφορίας έτσι ώστε οι αλλαγές επηρεάζουν την πνευματική μας ζωή και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και ερμηνεύουμε τα πράγματα. Το δεύτερο μέρος: «ποιος ήταν» εστιάζει στην προσωπικότητα ενός κοσμοπολίτη του Τύπου, της Τέχνης, της Διανόησης. Τη σχέση του με τον Λαμπράκη. Το ρόλο της Παριζιάνικης διανόησης στη ζωή του, η Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales, η Ελένη Μπιμπίκου, επαφές και συζητήσεις και μαθήματα, διαδρομές με το τρένο, ταξίδια, συγγραφείς. Le Monde des Livres. Η Πιατέ. Ο κινηματογράφος. Το τρίτο μέρος: «τι είναι;» μιλά για την ιστορία και τη φιλοσοφία του ενθέτου «ΒΙΒΛΙΑ», μιλά για τους συγγραφείς. «ήρωες κι αντιήρωες» του Μπακουνάκη, τους συγγραφείς που αποτέλεσαν συχνά «αινίγματα» και «εικόνες», ή εκείνους στους οποίους γυρίζει και ξαναγυρίζει και «που του έδιναν τα κλειδιά, και του άνοιγαν δρόμους». Για τους συγγραφείς που «πρέπει να τους ανακαλύπτεις κυριολεκτικά σαν ντετέκτιβ». Συνεργάτες στο ένθετο, εκδοτικοί οίκοι, ποσότητες βιβλίων και σημασία τους. Τα «Βιβλία» βγήκαν σε μια εποχή άνθισης του εκδοτικού φαινομένου.

Ο Νίκος Μπακουνάκης είναι καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου όπου διδάσκει από το 2003. Το 1997 δημιούργησε το ένθετο «Βιβλία» στην εφημερίδα το Βήμα της Κυριακής, το πρώτο ένθετο για βιβλία στην Ελλάδα και υπήρξε ο μακροβιότερος αρχισυντάκτης πολιτιστικού λογοτεχνικού ένθετου στην ιστορία της εφημερίδας από το 1977 ως το 2018 είκοσι ολόκληρα χρόνια. Και όπως η ζωή φέρνει γυρίσματα τώρα συνεργάζεται με τη Lifo όπου παρουσιάζει βιβλία και συγγραφείς.

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για το 75Ο Φεστιβάλ των Καννών που έκανε πρεμιέρα την Τρίτη 17 Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Μαΐου. Το κόκκινο χαλί σε ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ στρώθηκε και τα φώτα της παγκόσμιας κοινότητας έχουν στραφεί στη Γαλλία. Υπάρχει και άρωμα ελληνικό στο Φεστιβάλ βέβαια. Η τελευταία ταινία του Πάνου Χ. Κούτρα «Dodo» που θα προβληθεί στο τμήμα Cannes Premières αλλά μετέχουν επίσης δύο ταινίες του επίσημου διαγωνιστικού προγράμματος που έχουν γυριστεί στην χώρα μας, το «Crimes of the Future» του Καναδού Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ με τους Βίγκο Μόρτενσεν και Λεά Σεντού και το «Triangle of Sadness» του Σουηδού Ρούμπεν Έστλουντ. Την ελληνική παρουσία στις Κάννες συμπληρώνει η ταινία «Burning Days» σε σκηνοθεσία Εμίν Άλπες, η οποία έχει κι αυτή Έλληνα συμπαραγωγό, και διαγωνίζεται στο πρόγραμμα Un Certain Regard (Ένα κάποιο βλέμμα).