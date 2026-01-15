Ανακοίνωση-κάλεσμα της Αργούς για τον αγώνα με τις Αμαζόνες

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ανακοίνωση-κάλεσμα εξέδωσε η Αργώ για τον αγώνα με τις Αμαζόνες που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17/1 (6 μ.μ.) στην Αγριά για την 13η αγωνιστική της Pre League στο βόλεϊ των γυναικών. Αναλυτικά:

“Ο Α.Σ. Αργώ Βόλου ετοιμάζεται για μία ακόμη μεγάλη αγωνιστική πρόκληση στο πρωτάθλημα της Pre League, επιστρέφοντας στην έδρα του για την 13η αγωνιστική, σε έναν αγώνα με ξεχωριστή σημασία και υψηλό βαθμό ανταγωνισμού.

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 18:00, στο κλειστό γυμναστήριο Αγριάς, η ομάδα μας υποδέχεται τις Αμαζόνες, με στόχο μια εμφάνιση αντάξια της ιστορίας, της δυναμικής και της φιλοσοφίας της Αργούς.

Σε αυτή την κρίσιμη καμπή της σεζόν, η παρουσία και η στήριξη του κόσμου μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η δύναμη της εξέδρας, το πάθος, το χειροκρότημα και η φωνή των φιλάθλων μπορούν να αποτελέσουν τον καθοριστικό παράγοντα για την ομάδα μας, δίνοντας ώθηση και ενέργεια σε κάθε φάση του αγώνα.

Ιδιαίτερο κάλεσμα απευθύνεται στην Ακαδημία της Αργούς: τα παιδιά, μαζί με τους γονείς τους, καλούνται να δώσουν δυναμικό «παρών» στο γήπεδο, στηρίζοντας έμπρακτα το γυναικείο τμήμα και ζώντας από κοντά την εμπειρία της Pre League. Η παρουσία τους αποτελεί τη ζωντανή συνέχεια και το μέλλον του συλλόγου μας. Όλοι μαζί, ομάδα, κόσμος και Ακαδημία, ενωμένοι, γράφουμε ακόμη μία σελίδα στην ιστορία της Αργούς Βόλου.

Ραντεβού στο Κλειστό Αγριάς. Η Αργώ σας χρειάζεται δίπλα της”.