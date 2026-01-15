Διαιτητές και γραμματείες των αγώνων μπάσκετ της ΕΣΚΑΘ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σε Α1, Α2, Β’ Ανδρών και στο Πρωτάθλημα Γυναικών

Με τις αναμετρήσεις της 14ης αγωνιστικής συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Α1 ΕΣΚΑΘ και ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός Βόλου δίνει τοπικό ντέρμπι με τον Ίωνα, στην έδρα του τελευταίου, το κλειστό “Βάκης Παρασκευόπουλος”. Όσο για την ομάδα της Αγριάς, θα υποδεχθεί τα Σουφλάρια. Αναλυτικά, το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου στην ΕΣΚΑΘ, με τους διαιτητές και τις γραμματείες:

Α1 ΕΣΚΑΘ (14η)

Σάββατο 17/1

Κλ. Αγριάς, 15.30

Αγριά-Σουφλάρια

Παπαγιώτης, Ρόπη

(Πεγιούκα, Πολύζος,

Καροτσάκης)

Αγίου Θωμά, 17.00

Ν. Κεραυνός-Δαναοί Τρ.

Μαραμής, Χατζής

Μουζακίου, 18.00

Πασιαλής-Σπάρτακος

Κυρίου-Ξέρας

Αγίου Θωμά, 19.00

ΝΕΣ Λάρισας-Δαναός 2022

Μαραμής, Χατζής

“Β. Παρασκευόπουλος”, 19.00

Ίωνας-Ολυμπιακός Β.

Ι. Μπουγλός, Κοντοστάθης

(Πασσιάς, Καραγεώργος,

Ανδριοπούλου)

Α2 ΕΣΚΑΘ/1ος όμιλος (11η)

Σάββατο 17/1

Κλ. Αλμυρού, 16.30

Τιτάνες Αλμ-Πλατύκαμπος

Αβραμίδου, Κοκκινόπουλος

(Μαμές, Βλάχος, Γκαλίδη)

Κυριακή 18/1

Σκοπέλου, 12.00

Σκόπελος-Αιολικός

Γιαννούλης, Ρόπη

(Βελέντζας)

Νέας Ιωνίας, 17.00

Ελευθεριακός-Νίκαιας 2012

Μακαρονάς, Παπαγιάννης

(Βλάχος, Ανδριοπούλου,

Καροτσάκης)

Αγιάς, 18.30

Ερμής Αγιάς-Γ.Σ. Αλμυρού

Κοντογιάννης, Στεργιούλας

(Βλασακούδης, Πίκλας,

Χριστοδούλου)

Β’ ΕΣΚΑΘ/1ος όμιλος (7η)

Κυριακή 18/1

Αρμενίου, 11.30

Αναγέννηση Αρμενίου-Πρότυπη Ακαδημία

Μακαρονάς, Παπαγιάννης

(Σχοινάς, Πολύζος, Πεγιούκα)

Αλοννήσου, 12.00

Αλόννησος-Ολυμπιονίκης Βόλου

Π. Μπουγλός, Μαυρογένης

(Γκαλίδη)

“Β. Παρασκευόπουλος”, 13.00

BC Volos-Κένταυρος Ζαγοράς

Τζινιέρης, Λογοδότης

(Μαμές, Χούτα, Βλάχος)

Νέας Ιωνίας, 21.00

Γ.Σ. Βόλου-Ανόρθωση Κ23

Ρουσιώτης, Παππάς

(Καρρά, Καραγεώργος,

Μαντούδης)

Πρωτάθλημα Γυναικών/1ος όμιλος (8η)

Κυριακή 18/1

Νεάπολης Λάρισας, 13.00

Αετοί Λάρισας-Αιολικός

Ζίκκου, Γκανάλα

(Ζουμπελούλη, Σγουρού,

Μόσιος)