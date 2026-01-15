Πέθανε πρώην μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σε ηλικία 51 ετών έφυγε από τη ζωή ο Κροάτης παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, ο Άντε Γκργκούρεβιτς. Την σεζόν 2006-2007, φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ, αγωνιζόμενος σε οκτώ αναμετρήσεις της Α1.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ ΑΕΚ: ”Η ΑΕΚ ΒC εκφράζει τη θλίψη της για το χαμό τού Ante Grgurević, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 51 ετών. Ο Grgurević υπήρξε αθλητής της «Βασίλισσας», σε μία δύσκολη συγκυρία, κατά την περίοδο 2006-2007, λαμβάνοντας μέρος σε 8 αναμετρήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς τους οικείους του”.