Πέθανε πρώην μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ

Σε ηλικία 51 ετών έφυγε από τη ζωή ο Κροάτης παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, ο Άντε Γκργκούρεβιτς. Την σεζόν 2006-2007, φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ, αγωνιζόμενος σε οκτώ αναμετρήσεις της Α1.
Η ανάρτηση της ΚΑΕ ΑΕΚ: ”Η ΑΕΚ ΒC εκφράζει τη θλίψη της για το χαμό τού Ante Grgurević, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 51 ετών. Ο Grgurević υπήρξε αθλητής της «Βασίλισσας», σε μία δύσκολη συγκυρία, κατά την περίοδο 2006-2007, λαμβάνοντας μέρος σε 8 αναμετρήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς τους οικείους του”.
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.