Επίσημα στον Πανιώνιο Ν.Ι. ο Στέργιος Σιαμέτης

Ο Στέργιος Σιαμέτης είναι ο νέος τεχνικός του Πανιωνίου Νέας Ιωνίας, όπως έγραψε από χθες βράδυ (14/1) το Magnesiasports, με την επιβεβαίωση να έρχεται με τη σημερινή (15/1) ανακοίνωση της διοίκησης των “κυανέρυθρων”. Αναλυτικά:

“Ο έμπειρος και καταξιωμένος τεχνικός Στέργιος Σιαμέτης αναλαμβάνει το τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας του Πανιωνίου μετά την λήξη συνεργασίας με τον Χάρη Σαββαντίδη. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την προπονητική του αξία και την αξιέπαινη πορεία του στους πάγκους του τοπικού μας ποδοσφαίρου υπηρετώντας μεταξύ άλλων τους Διαγόρα Στεφανοβικείου, Πηλέα, Α.Ε. 2002, Κ17 Ολυμπιακού Βόλου,ενώ την περασμένη σεζόν πανηγύρισε πρωτάθλημα και άνοδο στην Α’ ΕΠΣΘ με την Ε.Λ. Νηλέα. Η διοίκηση του Πανιωνίου καλωσορίζει τον Στέργιο Σιαμέτη στην “κυανέρυθρη” οικογένεια και εύχεται υγεία και επιτυχίες στα νέα του καθήκοντα”.