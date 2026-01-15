Το Blue Club θα τιμήσει τον Άρη Σοϊλέδη

Στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας του
Την Παρασκευή 30/1 το Blue Club «Παναγιώτης Ντοκούζης» θα κόψει την πίτα του στο Ράντζο Φ στο Φυτόκο. Με ανακοίνωσή του έχει ήδη προαναγγείλει την παρουσία ενός προσώπου-έκπληξη από την ομάδα που ανέβηκε το 2014 στην Α’ Εθνική και το οποίο θα τιμηθεί. Αυτό το πρόσωπο θα είναι ο Άρης Σοϊλέδης, όπως έγινε γνωστό.

Επίσης, θα τιμηθούν άνθρωποι που έχουν προσφέρει στη Νίκη, όπως ο γιατρός Μιχάλης Μεϊκόπουλος και ο πρώην διοικητικός παράγοντας Αχιλλέας Τζαλάκας.

Η τιμή της κάρτας εισόδου είναι στα 25 ευρώ και περιλαμβάνει σαλάτα, ορεκτικό, επιλογή ανάμεσα σε τρία κυρίως πιάτα και απεριόριστο κρασί και αναψυκτικά. Για περισσότερες πληροφορίες, αγορά καρτών και κρατήσεις στα γραφεία του Blue Club (Μαιάνδρου 15), στα επίσημα προφίλ του συνδέσμου στα social media και στο τηλέφωνο 6943617319.

