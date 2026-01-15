Ο 16χρονος Ιάσων Νεμπής με καταγωγή από τον Βόλο έκανε ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στο ματς Κυπέλλου με τον Άρη

Ο φορ Ιάσων Νεμπής, που δεν έχει συμπληρώσει ακόμη τα 17 (9/2/2009) και θεωρείται πολύ μεγάλο ταλέντο και με λαμπρό μέλλον μπροστά του, έκανε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού χθες Τετάρτη (14/1) στο ΟΑΚΑ στο ματς Κυπέλλου με τον Άρη (3-0), αντικαθιστώντας στο 89’ τον Κάρολ Σφιντέρσκι.

Ο Ιάσων είναι γιος του Κώστα Νεμπή, που κατέχει από τον Ιούλιο του 2024 την κορυφαία θέση μιας εκ των μεγαλύτερων επιχειρήσεων της χώρας, αυτή του διευθύνοντος συμβούλου στον Όμιλο του ΟΤΕ, και ο οποίος έχει καταγωγή από τον Βόλο από την πλευρά του πατέρα του.

Ο Ιάσων Νεμπής, καθώς ο πατέρας του ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της Hrvatski Telekom (θυγατρικής της Deutsche Telekom στην Κροατία) από το 2019 έως το 2024, έμεινε αυτά τα χρόνια στην Κροατία και εκεί ουσιαστικά έμαθε ποδόσφαιρο, καθώς εντάχθηκε στη φημισμένη ακαδημία της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, με την οποία διέπρεψε, πετυχαίνοντας 97 γκολ σε 119 αγώνες, με τους Κροάτες να τον χαρακτηρίζουν ως παιδί-θαύμα.

Η κροατική Ομοσπονδία μάλιστα είχε καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να τον πείσει να εκπροσωπήσει την Κροατία, όμως εκείνος επέλεξε την Ελλάδα και ο Παναθηναϊκός, με μια αστραπιαία κίνηση είχε καταφέρει να τον κάνει δικό του τον Αύγουστο του 2024.

Ο Ιάσων Νεμπής είναι τακτικό μέλος της Κ19 του Παναθηναϊκού με έξι γκολ σε 11 παιχνίδια έως τώρα, ενώ επί ημερών Ράφα Μπενίτεθ έχει προωθηθεί στην πρώτη ομάδα του τριφυλλιού, όντας μέλος της αποστολής στο παιχνίδι με την Καβάλα στο Κύπελλο, αν και σ’ αυτό το ματς παρέμεινε στον πάγκο.

Τελικά έμελλε να κάνει το ντεμπούτο του στο χθεσινό (14/1) παιχνίδι με τον Άρη στο Κύπελλο Ελλάδος και να συστηθεί στο ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό.

Ο Ιάσονας Νεμπής είναι και βασικό στέλεχος και της Εθνική Ελλάδας Κ17, ενώ να σημειωθεί ότι ο πατέρας του είναι ένθερμος οπαδός του «τριφυλλιού». Μάλιστα ο Κώστας Νεμπής πήγε κόντρα στην οικογενειακή παράδοση, καθώς ο δικός του πατέρας είναι ολυμπιακών φρονημάτων και αρνούνταν μικρό να τον πάει στο γήπεδο να δει τον Παναθηναϊκό.