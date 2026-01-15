Ο Παπαδόπουλος στο Πανθεσσαλικό και ο Σλοβένος Ομπρένοβιτς στην OPAP Arena (οι διαιτητές της Σούπερ Λιγκ)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος της ΕΠΣ Μακεδονίας θα διευθύνει τον αγώνα ΝΠΣ Βόλος-Ατρόμητος την προσεχή Δευτέρα (19/1) για την 17η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ, ενώ στο ντέρμπι ΑΕΚ-Παναθηναϊκός θα “σφυρίξει” ο Σλοβένος Ράντε Ομπρένοβιτς. Αναλυτικά, οι ορισμοί για την 17η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ.

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

15:30 Πανσερραϊκός-Κηφισιά

Διαιτητής: Μόσχου (Λασιθίου)

Βοηθοί: Μηνούδης (Πιερίας), Κομισοπούλου (Χναίων)

VAR: Πουλικίδης (Δράμας), AVAR: Ευαγγέλου (Αθήνων)

Τέταρτος: Τσαγκαράκης (Χανίων)

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

17:00 ΑΕΛ-Άρης

Διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Βοηθοί: Μωυσιάδης (Γρεβενών), Κορώνας (Πειραιώς)

VAR: Βεργέτης (Αρκαδίας), AVAR: Ματσούκας (Εύβοιας)

Τέταρτος: Τσέτσιλας (Γρεβενών)

19:00 ΠΑΟΚ-ΟΦΗ

Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)

Βοηθοί: Μπουξμπάουμ (Ανατολικής Αττικής), Ψύλλος (Λέσβου)

VAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων), AVAR: Τζήλος (Λάρισας)

Τέταρτος: Κουκουλάς (Λέσβου)

21:00 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

Διαιτητής: Ομπρένοβιτς (Σλοβενία)

Βοηθοί: Πραπότνικ (Σλοβενία), Κόρντεζ (Σλοβενία)

VAR: Γιούγκ (Σλοβενία), AVAR: Χαλίλοβιτς (Σλοβενία)

Τέταρτος: Φωτιάς (Πέλλας)

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

18:00 Παναιτωλικός-Λεβαδειακός

Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)

Βοηθοί: Σπυρόπουλος (Μεσσηνίας), Παγουρτζής (Πειραιώς)

VAR: Τζήλος (Λάρισας), AVAR: Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Τέταρτος: Μπαλαχούτης (Πειραιώς)

20:00 ΝΠΣ Βόλος-Ατρόμητος

Διαιτητής: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Βοηθοί: Νταβέλας (Μακεδονίας), Οικονόμου (Αχαΐας)

VAR: Παπαπέτρου (Αθηνών), AVAR: Φωτιάς (Πέλλας)

Τέταρτος: Τικόζογλου (Μακεδονίας)