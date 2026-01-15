Ο Παπαδόπουλος στο Πανθεσσαλικό και ο Σλοβένος Ομπρένοβιτς στην OPAP Arena (οι διαιτητές της Σούπερ Λιγκ)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος της ΕΠΣ Μακεδονίας θα διευθύνει τον αγώνα ΝΠΣ Βόλος-Ατρόμητος την προσεχή Δευτέρα (19/1) για την 17η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ, ενώ στο ντέρμπι ΑΕΚ-Παναθηναϊκός θα “σφυρίξει” ο Σλοβένος Ράντε Ομπρένοβιτς. Αναλυτικά, οι ορισμοί για την 17η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ.

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

15:30 Πανσερραϊκός-Κηφισιά

Διαιτητής: Μόσχου (Λασιθίου)

Βοηθοί: Μηνούδης (Πιερίας), Κομισοπούλου (Χναίων)

VAR: Πουλικίδης (Δράμας), AVAR: Ευαγγέλου (Αθήνων)

Τέταρτος: Τσαγκαράκης (Χανίων)

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

17:00 ΑΕΛ-Άρης

Διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Βοηθοί: Μωυσιάδης (Γρεβενών), Κορώνας (Πειραιώς)

VAR: Βεργέτης (Αρκαδίας), AVAR: Ματσούκας (Εύβοιας)

Τέταρτος: Τσέτσιλας (Γρεβενών)

19:00 ΠΑΟΚ-ΟΦΗ

Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)

Βοηθοί: Μπουξμπάουμ (Ανατολικής Αττικής), Ψύλλος (Λέσβου)

VAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων), AVAR: Τζήλος (Λάρισας)

Τέταρτος: Κουκουλάς (Λέσβου)

21:00 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

Διαιτητής: Ομπρένοβιτς (Σλοβενία)

Βοηθοί: Πραπότνικ (Σλοβενία), Κόρντεζ (Σλοβενία)

VAR: Γιούγκ (Σλοβενία), AVAR: Χαλίλοβιτς (Σλοβενία)

Τέταρτος: Φωτιάς (Πέλλας)

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

18:00 Παναιτωλικός-Λεβαδειακός

Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)

Βοηθοί: Σπυρόπουλος (Μεσσηνίας), Παγουρτζής (Πειραιώς)

VAR: Τζήλος (Λάρισας), AVAR: Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Τέταρτος: Μπαλαχούτης (Πειραιώς)

20:00 ΝΠΣ Βόλος-Ατρόμητος

Διαιτητής: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Βοηθοί: Νταβέλας (Μακεδονίας), Οικονόμου (Αχαΐας)

VAR: Παπαπέτρου (Αθηνών), AVAR: Φωτιάς (Πέλλας)

Τέταρτος: Τικόζογλου (Μακεδονίας)

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ