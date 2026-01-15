Ο Παπαδόπουλος στο Πανθεσσαλικό και ο Σλοβένος Ομπρένοβιτς στην OPAP Arena (οι διαιτητές της Σούπερ Λιγκ)

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος της ΕΠΣ Μακεδονίας θα διευθύνει τον αγώνα ΝΠΣ Βόλος-Ατρόμητος την προσεχή Δευτέρα (19/1) για την 17η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ, ενώ στο ντέρμπι ΑΕΚ-Παναθηναϊκός θα “σφυρίξει” ο Σλοβένος Ράντε Ομπρένοβιτς. Αναλυτικά, οι ορισμοί για την 17η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ.
Σάββατο 17 Ιανουαρίου
15:30 Πανσερραϊκός-Κηφισιά
Διαιτητής: Μόσχου (Λασιθίου)
Βοηθοί: Μηνούδης (Πιερίας), Κομισοπούλου (Χναίων)
VAR: Πουλικίδης (Δράμας), AVAR: Ευαγγέλου (Αθήνων)
Τέταρτος: Τσαγκαράκης (Χανίων)
Κυριακή 18 Ιανουαρίου
17:00 ΑΕΛ-Άρης
Διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)
Βοηθοί: Μωυσιάδης (Γρεβενών), Κορώνας (Πειραιώς)
VAR: Βεργέτης (Αρκαδίας), AVAR: Ματσούκας (Εύβοιας)
Τέταρτος: Τσέτσιλας (Γρεβενών)
19:00 ΠΑΟΚ-ΟΦΗ
Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)
Βοηθοί: Μπουξμπάουμ (Ανατολικής Αττικής), Ψύλλος (Λέσβου)
VAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων), AVAR: Τζήλος (Λάρισας)
Τέταρτος: Κουκουλάς (Λέσβου)
21:00 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός
Διαιτητής: Ομπρένοβιτς (Σλοβενία)
Βοηθοί: Πραπότνικ (Σλοβενία), Κόρντεζ (Σλοβενία)
VAR: Γιούγκ (Σλοβενία), AVAR: Χαλίλοβιτς (Σλοβενία)
Τέταρτος: Φωτιάς (Πέλλας)
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου
18:00 Παναιτωλικός-Λεβαδειακός
Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)
Βοηθοί: Σπυρόπουλος (Μεσσηνίας), Παγουρτζής (Πειραιώς)
VAR: Τζήλος (Λάρισας), AVAR: Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)
Τέταρτος: Μπαλαχούτης (Πειραιώς)
20:00 ΝΠΣ Βόλος-Ατρόμητος
Διαιτητής: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Νταβέλας (Μακεδονίας), Οικονόμου (Αχαΐας)
VAR: Παπαπέτρου (Αθηνών), AVAR: Φωτιάς (Πέλλας)
Τέταρτος: Τικόζογλου (Μακεδονίας)