Το πρόγραμμα του πρωταθλήματος υποδομών της ΕΠΣΘ

Για το πρωτάθλημα υποδομών της ΕΠΣΘ θα γίνουν το Σαββατοκύριακο (17-18/1) 17 παιχνίδια. Το πρόγραμμα είναι το εξής:

Σάββατο 17/1

Κ16, Αργαλαστής, 11.00
Κένταυρος Ν.Π.-Σαρακηνός

Κ15, Olimpico, 12.00
Αγία Άννα-Φ.Θ Αγχίαλος

Κ13 Β, Άλλης Μεριάς, 11.30
Βόλος ΝΠΣ 3-Μυρμηδόνες

Κ13 Β, Αγριάς, 09.30
Θησέας-Αγία Άννα 2

Κ12, Β. ΕΑΚ Βόλου, 10.00
Ολυμπιακός Β.-Βόλος ΝΠΣ 3

Κ11 Α, Olimpico, 10.30
Αγία Άννα-Αίας

Κ11 Α, Αγριάς, 11.30
Θησέας-Αγία Παρασκευή

Κ11 Β, Βοηθ. ΕΑΚ, 10.00
Νίκη Β.-Αγία Παρασκευή 2

Κ11 Β, Βοηθ. ΕΑΚ, 11.00
ΑΠΟΒ-Αγία Άννα 2

Κ11 Γ, Άλλης Μεριάς, 10.00
Βόλος ΝΠΣ Γυν.-Βόλος 2004 Γυν.

Κ11 Γ, Λεχωνίων, 09.30
Ε.Λ. Νηλέας-Ατρόμητος

Κυριακή 18/1

Κ15, Afa Αλμυρού, 12.30
Δήμητρα-Αίας

Κ13 Α, Afa Αλμυρού, 09.30
Γ.Σ. Αλμυρού-Νίκη Β.

Κ13 Β, Αγχιάλου, 10.00
Πύρασος-Βόλος ΝΠΣ Γυν.

Κ11 Α, Afa Αλμυρού, 11.00
Μυρμηδόνες-Βόλος ΝΠΣ

Κ11 Β, Βελεστίνου, 12.00
Ρήγας Φεραίος-Αγία Άννα 3

Κ11 Γ, Βασδέκειο, 09.30
Ηρακλής-Ακρόπολη

