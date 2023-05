Πέθανε η «βασίλισσα» των blog για μαμάδες

Σύμφωνα με στοιχεία της εφημερίδας «Wall Street Journal», μέχρι το 2009, το μπλογκ της Χέδερ μπορεί να είχε έσοδααπό τις πληρωμένες διαφημίσεις.

Η Άρμστρονγκ είχε όχι μόνο ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά ήταν και συγγραφέας τριών βιβλίων, συμπεριλαμβανομένων των απομνημονευμάτων της, το 2009, υπό το τίτλο:«It Sucked and then I Cried: How I Had a Baby, a Breakdown and a Much Needed Margarita».

Σύμφωνα με το βιβλίο, η Άρμστρονγκ υπέφερε από χρόνια κατάθλιψη σε όλη της, την οποία ξεκίνησε να αντιμετωπίζει στο κολέγιο.

Ο σύντροφός της δήλωσε ότι η Άρμστρονγκ ήταν νηφάλια από το αλκοόλ για περισσότερους από 18 μήνες, αλλά πρόσφατα είχε υποτροπιάσει.

Από τον πρώτο της γάμο, απέκτησε μία κόρη, τη Λέτα, κι έναν γιο, τον Mάρλο.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Daily Mail», το 2002, η Άρμστρονγκ απολύθηκε από τη δουλειά της ως σχεδιάστρια ιστοσελίδων στο Λος Άντζελες, αφού ένα κακόβουλο ιστολόγιο όπου έδινε στους συναδέλφους της ψευδώνυμα βρέθηκε ότι ήταν δικό της. Η απομάκρυνσή της, και το γεγονός ότι η ίδια στοχοποιήθηκε, πυροδότησε μια δημόσια συζήτηση για το απόρρητο, αυξάνοντας την επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα της.

Σε λεζάντα στο μπλογκ της «Dooce» που ανέβηκε χθες στο Instagram, έγραψε ανακοινώνοντας τον θάνατό της: «Κρατήστε τους αγαπημένους σας κοντά και αγαπήστε όλους τους άλλους».